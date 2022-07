Betrunkene schüren Lagerfeuer in Landschaftsschutzgebiet und brennen dabei Wiese ab

Ein Lagerfeuer haben sieben Personen in einem Landschaftsschutzgebiet in Allershausen entzündet - und dadurch eine Wiese abgebrannt. © picture alliance / dpa

Auf einer staubtrockenen Wiese im Landschaftsschutzgebiet haben Unbefugte in Allershausen ein Lagerfeuer entzündet - und so eine Wiese abgebrannt.

Allershausen - In einem Landschaftsschutzgebiet in Allershausen haben sieben Personen ein Lagerfeuer geschürt – und brannten dabei eine Wiese ab. Wie die Polizei berichtet, ging am Samstag gegen 1.30 Uhr die Mitteilung über ein offenes Feuer unmittelbar neben dem Allershausener Fischweiher ein. Vor Ort traf eine Streifenbesatzung der Polizei Freising sieben alkoholisierte Personen neben einem Lagerfeuer an, das auf einer Fläche von knapp drei Quadratmetern auf offener Wiese ohne jegliche Schutzumrandung brannte.

Das Flurgrundstück gehört zum Fischweiher des Fischervereins Allershausen. Keiner der angetroffenen Personen konnte eine Erlaubnis der örtlich zuständigen Unteren Naturschutzbehörde vorlegen. „Die betroffene Gruppe eröffnete das Lagerfeuer auf einem staubtrockenen Wiesenabschnitt und brannten diesen folglich aufgrund der Feuerstelle ab“, heißt es im Polizeibericht. Brandbeschleuniger wie Spiritus waren nicht verwendet worden.

Alle sieben Personen waren alkoholisiert. Sie gaben an, nicht gewusst zu haben, dass es verboten ist, ein offenes Lagerfeuer anzuzünden. Doch Unwissenheit schützt nicht vor Strafe: Nachdem Lichtbilder gefertigt, Alkoholtestes durchgeführt und das Feuer abgelöscht waren, wurde an alle Beteiligten ein Platzverweis ausgesprochen. Gegen die Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. ft

