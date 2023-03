Einen Altgedienten haut es vom Hocker: Allershausener CSU-Recke wird große Ehre zuteil

Neuer Vorstand mit Minister: (v. l.) Dieter Anneser (Kassier), Florian Herrmann, Manuel Mück (Vorsitzender), Bianca Kellner-Zotz (Schriftführerin), Marcus Klose (Digitales), Josef Kortus (2. Vorsitzender) und Bezirkstagskandidatin Tanja Knieler. © Lorenz

Völlig überrascht wurde eine prägende Gestalt der CSU Allershausen, der eine große Ehre zuteil wurde. Der Vorsitzender räumt indes mit Gerüchten auf

Allershausen – Eine Neuwahl, die ruckzuck über die Bühne ging, ein Ehrungsmarathon und ein Staatsminister, der schon in bester Wahlkampflaune war: Bei der Jahreshauptversammlung der CSU Allershausen war einiges geboten – inklusive einer großen Überraschung für ein langjähriges Mitglied der CSU Allerhausen und „Entdecker“ von Vorsitzendem Manuel Mück.

„Wir haben ja erst voriges Jahr gewählt, aber wir müssen heuer auch, damit wir wieder in den Rhythmus kommen“, sagte Mück im Allershausener Fuchswirt. Die Wahl selbst verlief zügig: Als Vorsitzender wurde Mück, als sein Stellvertreter Josef Kortus bestätigt. Für die digitalen Angelegenheiten wird sich weiterhin Marcus Klose kümmern, um das Schriftliche Bianca Zellner-Zotz.

Der Schatzmeister bereitet dem Vorsitzenden „schlaflose Nächte“

Bei der Wahl des Schatzmeisters wurde es dann aber ein wenig komplex, denn Dieter Anneser macht den Job seit sage und schreibe 25 Jahren und wünscht sich eigentlich eine Ablöse. „Ich hab ja schon schlaflose Nächte, weil ich immer noch keinen gefunden habe. Aber wenn du es nochmal machst, würd ich den Tarif erhöhen, auf vier Liter Rotwein“, so Mücks Bitte in Richtung Anneser. Dieser ließ sich nochmal breitschlagen, allerdings stellte er eine Forderung: „Ich mach es, aber bitte nur kommissarisch für ein Jahr.“

Treue CSU’ler: (v. l.) Florian Herrmann, Marcus Klose (10 Jahre), Tanja Knieler, Anton Schrödl (40, Ehrenvorsitzender), Dieter Anneser (25), Xaver Schöttl (30), Josef Hermann (45), Michael Thalmair (40), Fritz Boos (40), Manuel Mück, Josef Penger (45), Markus Neumayer (25), Joachim Salzmann (40), Ludwig Hermann (25) und Michael Hermann (20). lorenz © Lorenz

Ein bisschen länger dauerte dann der Reigen der Ehrungen, bei dem auch Mitglieder für 45-jährige Treue zum Ortsverband ausgezeichnet wurden. Eine besondere Überraschung wartete auf das CSU-Urgestein und ehemaligen Ortsverband-Vorsitzenden Toni Schrödl. „Du hast die CSU Allershausen sehr geprägt und bist verantwortlich dafür, dass ich heute hier stehe“, sagte Mück, der eines an Schrödl schätze: „Du hast mich immer meinen eigenen politischen Weg gehen lassen.“ Als Dank für sein langjähriges Engagementwurde er von Mück zum Ehrenvorsitzenden der CSU Allershausen ernannt. Schrödls Reaktion: „Das haut mich jetzt vom Hocker.“

Vorsitzender spricht Klartext zu Neubauten-Gerüchten

Mehr oder weniger vom Hocker haut Herrmann hingegen das Ansinnen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), die Krankenhauslandschaft zu reformieren. Dessen Pläne seien schlichtweg „grotesk“. Was dem Staatsminister auch nicht gefällt: „Die linke Verbotspolitik“, denn diese schränke stark den „Bavarian Way of Life“ ein. „Wir brauchen keine Denkpolizei“, so Herrmann, der sich ein liberales Bayern wünsche, in dem jeder frei entscheiden kann, ob er etwa Süßigkeiten isst oder eben nicht.

Was Mück im Rahmen des Tätigkeitsberichts unbedingt noch richtigstellen wollte, auch weil es zu Unsicherheiten bei den Bürgern gekommen war: „Wir in Allershausen planen keine riesigen Neubauten im Landschaftsschutzgebiet, es wird nur ein bestehendes Gebäude erweitert, das ist alles.“ (Richard Lorenz)

