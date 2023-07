Ein erfrischendes Fest zur rechten Zeit: TSV-Allershausen lädt zum Glonnfest

Perfekt für das Sommerwochenende

Den tropischen Temperaturen trotzte der TSV Allershausen am Wochenende: Das Glonnfest zog zahlreiche Besucher ans kühle Nass.

Allershausen – Über 30 Grad kletterten die Temperaturen am Wochenende. Da kam den Allershausenern ein erfrischender Termin am Samstag gerade recht. Der TSV-Allershausen hatte zum beliebten Glonnfest geladen. Rund tausend Gäste tummelten sich im Laufe des Nachmittags bis in die späten Abendstunden an dem Amper-Zufluss und nutzten gerne auch die Möglichkeit, sich im Wasser abzukühlen.

+ Für einen Riesen-Andrang sorgte das Glonnfest des TSV Allershausen. Rund eintausend Gäste tummelten sich auf den Stufen im Ortskern. Sie erlebten ein buntes Programm, unter anderem dank der Allershausener Flöhe (in den grünen Shirts). © Lehmann

Die Auftritte der örtlichen Kindergärten mit einstudierten Programmen sorgten ebenso für Begeisterungsstürme wie die Allershauser Flöhe, die ein neues Tanzprogramm in grünen Outfits präsentierten. Einen heißen Auftritt legte die Band ChestnutTree am gegenüberliegenden Ufer der Glonn hin. Die Jüngeren hatten wohl den meisten Spaß beim Planschen in der Glonn und spritzigen Gefechten mit Wasserpistolen.

Rainer Lehmann

