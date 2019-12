Einsatz auf der Autobahn: Brennender Mercedes auf A9 

Einsatz auf der Autobahn: Auf der A9 Richtung Nürnberg geriet ein Mercedes in Brand.

Allershausen– Ein Mercedes geriet am Montagabend gegen 21.30 Uhr auf der Autobahn A 9 in Fahrtrichtung Nürnberg kurz nach der Anschlussstelle Allershausen in Brand. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeugs der Feuerwehr Allershausen stand der Mercedes in Vollbrand. Der Fahrer hatte sich bereits in Sicherheit gebracht. Dichte Rauchschwaden zogen über die Autobahn hinweg in Richtung Gemeinde.

Feuerwehr bringt Brand unter Kontrolle

Die Feuerwehrkräfte rückten unter Atemschutz und mit C-Rohr vor und brachten so den Brand rasch unter Kontrolle. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr aus Schweitenkirchen konnte deshalb die Alarmfahrt abbrechen.

Behinderungen im Verkehr

Wegen der anschließenden Aufräumarbeiten und der Beseitigung des ausgebrannten Pkw-Wracks kam es immer wieder zu Behinderungen im Verkehr. ft

