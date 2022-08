Allershausen feiert die Rückkehr von Hendl & Co.

Endlich wieder Volksfest

Von Andreas Beschorner schließen

Allershausen hat das Volksfest endlich wieder. Von Freitag bis Sonntag war einiges geboten im und vor dem Festzelt. Der Andrang war riesig.

Allershausen – Am Nachmittag die Titelmelodie des „Königlich Bayerischen Amtsgerichts“ von der Blaskapelle Allershausen, am Abend dann Hits und Stimmungsknaller von Dolce Vita – der Samstag auf dem Allershausener Volksfest bot alles, was ein Volksfest bieten muss: Beim Familien- und Seniorennachmittag ging es eher bedächtig und ruhig zu im Festzelt, beim Auftritt der bekannten Showband gingen dann die Dezibelzahlen deutlich in die Höhe – so wie auch schon am Freitagabend, als die Partyband „zruck zu dir!“ aufspielte.

+ Pommes und Hendl, Bier und Schorle: Am Samstag feierten Jung und Alt beim Familien- und Seniorennachmittag – teilweise auch mit Bürgermeister Martin Vaas (l. hinten). © Andreas Beschorner

Fahrgeschäfte standen in Allershausen bei den Kindern hoch im Kurs

Der Autoscooter „Power Cars“, die Fahrgeschäfte „Tropical Trip“ und „Sweety“, ein Süßigkeiten- und Mandelstand sowie der Losstand der Feuerwehr Allershausen waren an jenem Samstagnachmittag gut besucht, Schießbuden, Luftballons und Softeis standen hoch im Kurs. Auch für die vierköpfige Familie Zellhuber (samt Hund), die es sich gut gehen ließ und, angemessen in Tracht gekleidet, gemütlich über den Festplatz schlenderte.

Zwei Jahre Volksfestpause sind endlich vorbei

Im Festzelt waren angesichts der sommerlichen Temperaturen noch Plätze frei, die Besucher – vor allem auch die Senioren, die von der Gemeinde eingeladen worden waren – suchten sich lieber ein schattiges Plätzchen im vorgelagerten Biergarten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der Andrang war nach zwei Jahren Volksfest-Pause groß, man freute sich, endlich wieder beisammen sein zu können und die bayerische Lebensart mit Hendl, Bier und Radler zu genießen. Und wenn dann auch noch Bürgermeister Martin Vaas auf seiner Rundtour auf einen kurzen Plausch am Biertisch vorbeikam, war die Volksfest-lose Zeit fast schon wieder vergessen.

+ Immer lächeln: Auch wenn es stressig wird, bleibt Silvia stets freundlich – so wie all ihre Kolleginnen auch. © Andreas Beschorner

Vergessen auch bei der Jugend, die am Freitag- und Samstagabend endlich wieder auf die Bierbänke steigen und kräftig mitsingen und mitfeiern konnte. Und der Wettergott meinte es auch am Sonntag gut mit den Veranstaltern und ehrenamtlichen Helfern vom TSV Allershausen und Diana Allershausen, als man sich vormittags zum ökumenischen Gottesdienst traf und zum Mittagstisch die Haimhauser Dorfmusik aufspielte.

Zum Ausklang des lang ersehnten Volksfests spielte der Musikverein St. Andreas Eching. Und dann war es Geschichte, das 47. Allershausener Volksfest – die Polizei wird das Ende herbeigesehnt haben (siehe Bericht links). Denn auch wenn’s schön war, war’s leider nicht ganz friedlich.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.