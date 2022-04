Allershausen feiert erstes Kirschblütenfest - Initiatorin hat bereits nächste Projektidee

Von: Nico Bauer

Nächste Vision: Nicht nur auf Chun Wha Krauthäusers Bild, sondern auch in echt soll ein Gingko in Allershausen erblühen. © Bauer

Im Herbst wurden die ersten Bäume gepflanzt, jetzt hat Allershausen bereits das erste Kirschblütenfest gefeiert. Die Initiatorin hat schon die nächste Idee.

Allershausen – Die noch junge Kirschblütenallee im Allershausener Glonnfeldpark geht in ihren ersten Frühling: Die im vergangenen Jahr gepflanzten Bäume tragen in den kommenden Tagen und Wochen ihre ersten zarten Blüten. Dieses Ereignis wurde nun schon einmal mit einem ersten Kirschblütenfest gefeiert. Diese kleine Feier im Grünen könnte in den nächsten Jahren mit den Bäumen mitwachsen.

Die Allershausener Künstlerin Chun Wha Krauthäuser hatte den Stein mit der Spendeninitiative „Bäume für Allershausen“ ins Rollen gebracht. Die war erfolgreich – und so wurden im Herbst zwölf Bäume gepflanzt. Diese müssen aber noch ein paar Jahre warten, bis sich der Traum der direkt neben dem Glonnfeldpark wohnenden Künstlerin erfüllt, in der Blühphase durch ein rosa Spalier zu gehen.

Treffpunkt: Zum ersten Kirschblütenfest kamen einiger Allershausener zusammen – auch wenn die Blütenpracht noch auf sich warten ließ. © Bauer

Dabei sollen die Bäume nicht nur in die Höhe wachsen, sondern die Allee auch in die Breite: Bei der Aktion im Herbst kam bereits Geld für weitere Pflanzungen zusammen. Sechs Holzpfosten zeigten den Festbesuchern jetzt auch, wie es weiter gehen soll. Die noch fehlenden Bäume wurden in dem direkt an ein Feld angrenzenden Bereich bisher noch nicht gepflanzt, weil der Landwirt nicht zuletzt wegen der Verschattung Schwierigkeiten befürchtet. Aber: „Wir sind da in ganz guten Gesprächen“, sagt Josef Krauthäuser, der Mann der koreanisch-deutschen Künstlerin.

Für das erste Kirschblütenfest hatte Krauthäuser die vierköpfige Musikgruppe „Dixie To Go“ engagiert. Die Künstler aus Regensburg und Landshut passten mit ihrem Pep und Witz gut in diese Naturkulisse, in der man es sich mit Kaffee und Kuchen gut gehen ließ. Rund um die Grünfläche an dem Spielplatz nahe der Oberallershausener Siedlung entstand ein gemütlicher Treffpunkt. Da das Frühlingswetter eine kleine Pause einlegte, war es fast logisch, dass noch nicht ganz so viele Menschen kamen. Zudem wurde der Termin etwas früh gewählt, sodass zum Kirschblütenfest noch keine Kirschblüte zu sehen war. Aber das wird sich bestimmt noch einspielen.

Chun Wha Krauthäuser erklärt Faszination für spezielle Bäume

Chun Wha Krauthäuser ist eine faszinierende Frau, die immer ein Lächeln im Gesicht hat und mit ihrer kreativen wie positiven Art immer weiter gehen möchte. Sie präsentierte zum Fest schon gleich eine neue Idee auf Leinwand: einen Gingkobaum, der in seiner vollen Pracht knallig gelb blüht. „Diese Bäume sind faszinierend“, sagt Chun Wha Krauthäuser, „denn sie verlieren auf einen Schlag alle ihre Blätter.“

Die Blühphase und der ruckartige Übergang zum Winterschlaf seien wunderbare Schauspiele der Natur. Die Künstlerin zeigt ihren Traum für den Glonnfeldpark schon einmal mit einem Gemälde – und etwa 50 Meter entfernt stand ein kleiner Holzpflock für die potenzielle Pflanzstelle. Auch dieser Baum soll durch Spenden finanziert werden, das Ehepaar Krauthäuser hat den Gedanken bereits an Bürgermeister Martin Vaas herangetragen.

Ein solches Fest öffnet auch immer wieder Türen. So kam eine Allershausenerin zum Ehepaar Krauthäuser und berichtete von einem Gingko in ihrem Garten, der zu groß geworden sei. Möglicherweise könnte der Baum, der allerdings nicht gelb blüht, also bald im Glonnfeldpark eine neue Heimat finden, um noch größer und ganz alt werden zu können.