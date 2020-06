Erst war er in Schlangenlinien unterwegs, dann blieb er mitten auf der Autobahn stehen: Als die Polizei den Fahrer eines Kastenwagens kontrollierte, waren die Beamten verblüfft.

Allershausen – In Schlangenlinien war der Fahrer eines weißen Kasttenwagens auf der A 9 unterwegs. Das teilten Verkehrsteilnehmer der Polizei am Samstag gegen 22 Uhr mit. Diese berichtete, dass der Mann am Steuer des Kastenwagens, der Richtung München unterwegs war, zunächst seine Spur nicht halten konnte und immer wieder auf die anderen Fahrstreifen geriet. Dann bremste er auf Höhe der Anschlussstelle Allershausen schließlich mitten auf der Fahrbahn bis zum Stillstand ab und setzte seine Fahrt erst nach einigen Minuten fort.

Weder Alkohol noch Rauschmittel

Als er wieder losfuhr, begleitete ihn ein couragierter Verkehrsteilnehmer mit eingeschalteter Warnblinkanlage, bis eine Streife der Verkehrspolizei Freising den Kastenwagen schließlich anhielt und den Fahrer einer Kontrolle unterzog. Das Überraschende: „Keiner der durchgeführten Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit gab Rückschlüsse auf das Fahrverhalten“, berichtete die Polizei. Offenbar hatte der Mann weder Alkohol noch andere Rauschmittel intus.

