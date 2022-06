Exhibitionist belästigt zwei Mädchen (14): Polizei schnappt zwei Sexualstraftäter

Vorfälle in Allershausen und München

In Allershausen und München hat die Polizei zwei Sexualstraftäter aus dem Kreis Freising verhaftet.

Allershausen/München - Mit zwei Sexualstraftaten muss sich derzeit die Polizei beschäftigen. Im ersten Fall machten die Beamten einen Exhibitionisten (62) dingfest, der am Samstag gegen 17 Uhr zwei Mädchen (14) in einer Grünanlage nahe der Mühlenstraße in Allershausen mit heruntergelassener Hose belästigt hatte. Die Mädchen flüchteten. Eine der 14-Jährigen erzählte es ihrem Vater, der sofort die Polizei verständigte. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife der PI Freising den Exhibitionisten, der in Allershausen wohnt, in Tatortnähe festnehmen. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Sexualstraftäter aus dem Kreis Freising in München festgenommen

In München ging der Polizei ein Sexualstraftäter (26) ins Netz, der ebenfalls aus dem Landkreis Freising stammt. Er steht laut Pressebericht im dringenden Verdacht, am frühen Samstagabend zwei Frauen (18 und 40 Jahre alt) im Bereich des Sendlinger-Tor-Platzes unsittlich berührt zu haben. Eine Bekannte der 18-jährigen Münchnerin hatte nach der Tat sofort via Notruf die Polizei verständigt. Und die konnte den jungen Mann aus dem Landkreis Freising im Zuge einer Sofortfahndung noch in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen.

Noch während der Sachverhalt vor Ort aufgenommen wurde, kam laut Pressebericht eine 40-Jährige Miesbacherin auf die Beamten zu und gab an, von dem gleichen Mann belästigt worden zu sein. Auf ihn kommen nun also zwei Anzeigen wegen sexueller Belästigung zu. ft

