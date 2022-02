A 9 kurzzeitig gesperrt: Polizei rettet verletzten Mäusebussard von der Autobahn

Teilen

Einen verletzten Bussard rettete die Verkehrspolizei Freising am Samstag von der A9. © Polizei

Tierischer Einsatz auf der A9: Die Polizei rettete einen verletzten Bussard von der Autobahn. Dazu musste die Fahrbahn gesperrt werden.

Allershausen - Dank aufmerksamer Autofahrer konnte die Polizei einen verletzten Mäusebussard von der Autobahn retten. Die A 9 musste dafür kurzfristig gesperrt werden. Wie die Verkehrspolizei Freising mitteilt, ging am Samstagnachmittag bei der Einsatzzentrale in Ingolstadt der Anruf ein, dass etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Allershausen entfernt ein Greifvogel auf der mittleren Fahrbahn in Richtung München sitzen würde.

Dieser sei offensichtlich noch am Leben, könne aber vermutlich wegen Verletzungen, die er sich zugezogen habe, nicht mehr wegfliegen. Eine kurz darauf eintreffende Streife musste zur Rettung des Bussards die Autobahn kurzfristig sperren. Der verletzte Mäusebussard wurde in die Obhut der Tierklinik Oberschleißheim gegeben. ft

