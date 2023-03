Allershausen gibt Konzept für Photovoltaik in Auftrag - Ratsmitglied wird ungeduldig

Von: Andrea Beschorner

Ein Konzept für Photovoltaik hat die Gemeinde Allershausen in Auftrag gegeben. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Gemeinde Allershausen gibt ein detailliertes Konzept für Photovoltaik in Aufbruch. Einem Ratsmitglied geht es nicht schnell genug.

Allershausen – Im Haushaltsplan der Gemeinde Allershausen sind 620 000 Euro für Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Liegenschaften vorgesehen. Doch was sich genau an Technik dahinter verbirgt, wo genau was umgesetzt werden soll, das steht noch nicht fest. Und genau deshalb war es Allershausens Bürgermeister Martin Vaas in der Sitzung am Dienstag ein großes Anliegen, die Erstellung eines Photovoltaikanlagen-Konzepts in Auftrag zu geben.

Dabei solle und müsse auch dringend das Thema Notstromversorgung angeschaut werden, wie der Rathauschef in der Sitzung erklärte. Kurz: Eine „Rundumdraufschau“ sozusagen, „damit wir wissen, was vernünftig und was möglich ist“.

Wir dürfen hier nicht alles kleinlich zerrechnen. Es pressiert.

3. Bürgermeister Josef Lerchl hielt dem Ansinnen des Gemeindechefs entgegen, „dass wir bereits ein sechsseitiges Konzept vorliegen haben, in dem schon einiges drin steht“. Lerchl wollte wissen: „Brauchen wir jetzt eine zweite Meinung?“ Laut Vaas sei in diesem Konzept nicht berücksichtigt, wie hoch der Verbrauch der Gemeinde sei, zudem sei das Thema Notstromeinspeisung nicht beleuchtet worden.

„Bei der hohen Auftragssumme von 620 000 Euro macht es durchaus Sinn, alle Punkte wie Eigenverbrauch, Speichermöglichkeit et cetera zu beleuchten“, fand auch 2. Bürgermeister Manuel Mück. Max Raith betonte, nichts gegen so ein Konzept zu haben, „vorausgesetzt, es bremst uns nicht in der Realisierung der PV-Anlagen“.

Auch der Kindergarten spielt in dem Konzept eine Rolle

Wie Martin Vaas in der Sitzung erklärte, wäre es ihm ein großes Anliegen, „das Damoklesschwert eines Blackouts in das Konzept einzuarbeiten“. So soll das Thema mobiles Aggregat unbedingt beleuchtet werden, um zu sehen, ob das beispielsweise im Kindergarten Sinn macht.

Als Leonhard Held sich für die zusätzliche Expertise aussprach, nicht zuletzt auch deshalb, „um zu sehen, was wirtschaftlich ist“ in der Umsetzung, war es wieder Josef Lerchl, der sich zu Wort meldete: „Wir brauchen die Energiewende, da kann man nicht immer nur auf die Wirtschaftlichkeit schauen.“ Man dürfe hier nicht alles kleinlich zerrechnen, denn, so Lerchl: „Es pressiert.“

Der Auftrag für ein detailliertes Photovoltaikanlagen-Konzept wurde am Ende einstimmig an das Büro HPE vergeben. Kostenobergrenze: 10 000 Euro.

