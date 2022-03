Wohnraum, Kinderbetreuung und Infrastruktur: Allershausen muss künftig Schulden machen

Teilen

Größtes Vorhaben: Um die Kosten für das Baugebiet „Eggenberger Feld Süd“ zu stemmen, ist eine Kreditaufnahme unumgänglich. © Bauer

Allershausen hat sich viel vorgenommen, gerade in puncto kommunaler Wohnungsbau. 2022 wird vorerst das letzte schuldenfreie Jahr.

Allershausen – Seit vielen Jahren ist die Gemeinde Allershausen schuldenfrei. Das wird sich ab 2023 jedoch ändern: Der Finanzplan sieht eine Kreditaufnahme von 2,2 Millionen Euro vor, im darauffolgenden Jahr sind es 7,9 Millionen, die die Gemeinde mithilfe von Krediten finanziert. Grund hierfür sind zwei Großprojekte und diverse kleinere Kostenpunkte, die die nächsten Jahre auf die Allershausener zukommen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das größte Vorhaben ist der kommunale Wohnungsbau. Im Neubaugebiet „Eggenberger Feld Süd“ entstehen drei Häuser mit 36 Wohnungen und Tiefgarage, bis zu 18 Millionen Euro kostet das die Gemeinde. Außerdem ist dort ein Kindergarten geplant, dessen Gesamtkosten auf rund 7,7 Millionen Euro geschätzt werden. Auch wenn die Gemeinde aktuell Rücklagen von 9,9 Millionen Euro hat, wird dieses Geld für die Finanzierung dieser Projekte nicht mehr ausreichen. Eine Kreditaufnahme ist unumgänglich. Das wurde bei den Haushaltsberatungen deutlich.

Dieses Jahr bleibt die Gemeinde jedoch noch schuldenfrei. Das Haushaltsvolumen liegt bei 20,5 Millionen Euro, die geplanten Investitionen im Vermögenshaushalt sind mit 7,1 Millionen Euro etwas niedriger als im Vorjahr, hieß es in der Sitzung. Einen Anstieg in den laufenden Einnahmen und Ausgaben gibt es vor allem in punkto Personalkosten: Im Vergleich zu 2021 steigen diese um 18 Prozent und liegen nun bei rund 2,4 Millionen Euro. Grund hierfür sind weitere Mitarbeiterinnen im Kindergarten sowie ein neuer Beschäftigter am Bauhof. Die Gewerbesteuereinnahmen liegen erwartungsgemäß bei rund 3,5 Millionen Euro und wären damit um knapp 500 000 Euro niedriger als im Vorjahr.

Investitionen in Straßenbau

Auch im Verkehrsbereich stehen Investitionen an: Die Glonnbrücke in Oberallershausen muss zeitnah erneuert werden, was Kosten von rund 280 000 Euro verursacht. Die Schlussrechnung für den Ausbau der Kesselboden- und Mühlenstraße beträgt 230 000 Euro, Kanal- und diverse Sanierungsarbeiten liegen bei knapp 1,1 Millionen Euro.

3. Bürgermeister Josef Lerchl (SPD) plädierte darauf, den Ansatz für Photovoltaikanlagen von 200 000 auf 600 000 Euro zu erhöhen, da die steigenden Energiepreise aufgrund des Kriegs in der Ukraine Anlass zum Handeln geben würden. Dem stimmten jedoch nur vier Ratskollegen zu, der Rest des Gremiums wollte ein solches Vorhaben, wenn nötig, über einen Nachtragshaushalt regeln. Der Haushalt wurde letztlich einstimmig beschlossen.

Pascale Fuchs

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.