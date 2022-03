Im April startet der Wochenmarkt in Allershausen - Vorbereitungen laufen

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Noch ist der Volksfestplatz in Allershausen leer. Doch künftig soll dort jeden ersten Samstag im Monat ein Wochenmarkt stattfinden. Start ist im April. © Bauer

Es soll eine besondere Veranstaltung werden: Für Anfang April ist in Allershausen der erste Wochenmarkt geplant. Die Vorbereitungen laufen.

Allershausen – Böllerschützen werden auftreten, der Bürgermeister wird eine Rede halten. Das klingt nach einem großen Event. Erleben wird man das am 2. April, wenn in Allershausen der erste Wochenmarkt auf dem Gelände des Volksfestplatzes stattfindet. Elf Standlbetreiber werden dann von 8 Uhr bis 13 Uhr vor Ort sein und an jenem Samstag ihre Waren anbieten. Die offizielle Eröffnung ist für 10 Uhr angesetzt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Bereits im November 2021 waren die Planungen angelaufen, hatte der neu gegründete Ortsverband der Grünen in Allershausen diese Idee entwickelt, die Gemeinde hatte eine Abfrage gestartet, den Bedarf erkundet, sich nach Helfern oder auch Käufern erkundigt, kurz: die Erfolgsaussichten eines solchen Vorhabens abgeklopft. Was damals noch eine Vision war, ist jetzt Realität geworden.

Cafémobil und Foodtrucks

Nach einer Umfrage unter den Bürgern und einem Informationsabend, nach vielen Gesprächen und Verhandlungen wird man nun den Allershausener Wochenmarkt in die Tat umsetzen: Fisch und Fleisch, Wurst und Gemüse, Marmelade und Nüsse – alles regional und/oder bio –, dazu ein Cafémobil und von 11 bis 16 Uhr diverse Foodtrucks: der erste Allershausener Markttag soll das Volk anlocken, soll Lust und Appetit auf mehr machen. Außerdem wird ein Wagen mit verschiedenen Ofenkartoffeln vor Ort sein, und auch der Fuchswirt wird am ersten Markttag mit einem Imbiss vertreten sein.

Angefragt habe man zuerst bei Allershausener Geschäften und Landwirten, dann bei Anbietern im Landkreis. Mit dabei sind vorerst zwei Hofläden aus dem Gemeindebereich, für sie wird vom Bauhof ein eigener Stand aufgebaut. Aus dem Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Allershausen ist die Gärtnerei Sturm aus Paunzhausen vertreten.

Rahmenprogramm nicht nur für Kinder

Dass man gleich bei der ersten Auflage ein solch großes und umfangreiches Angebot hat, freut Max Raith vom Ortsverband der Grünen. Jeweils am ersten Samstag eines Monates zwischen April und Oktober soll es dieses Angebot geben, lediglich im August legt man eine Markt-Pause ein, so der Plan. Und nicht nur bei der Premiere am 2. April soll es – auch für die Kinder – jeweils ein Rahmenprogramm geben, an dem sich die örtlichen Vereine beteiligen. Die sollen nämlich so ein Forum bekommen, um sich und ihre Arbeit vorstellen und für sich werben zu können.

Gegen 10 Uhr wird der grüne Markt am 2. April eröffnet – Böllerschützen und kurze Ansprache des Bürgermeisters Martin Vaas inklusive. Ein großes Event eben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.