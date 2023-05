Geplanter Expressbus nach Garching: Allershausener Bürgermeister zeichnet düsteres Bild

Von: Nico Bauer

Mit Bussen unterversorgt ist die Gemeinde Allershausen. Umso wichtiger wäre die Realisierung des Schnellbusses zwischen Mainburg und Garching. © Lehmann

Der geplante Schnellbus zwischen Mainburg und Garching hat auch für Allershausen eine große Bedeutung. Doch der Bürgermeister zeichnet ein düsteres Bild.

Allershausen – Der Bus steht noch im Depot, und das wird sich wohl auch nicht ganz so schnell ändern. Auf Nachfrage im Allershausener Gemeinderat sagte Bürgermeister Martin Vaas, dass eine Express-Buslinie zum U-Bahnhof Garching-Hochbrück weiter in der Schwebe ist.

Die Linie hat schon einen provisorischen Fahrplan für die Fahrt von Mainburg über Rudelzhausen, Seysdorf, Hirnkirchen, Abens, Dellnhausen und Schweitenkirchen nach Oberallershausen. Dort an der Autobahn soll der letzte Zustieg erfolgen, um dann direkt in 20 Minuten Fahrzeit über die A9 den Bahnhof Garching-Hochbrück anzusteuern. Selbst vom Start aus in Mainburg hätten die Nutzer mit 58 Minuten Fahrzeit einen hochattraktiven Bus.

Das ist der spannende Plan, aber die Finanzierung muss erst geklärt werden. Bürgermeister Martin Vaas erklärte den Gemeinderäten, dass die beteiligten Landkreise einen Probebetrieb über vier Jahre finanzieren müssten, der Freistaat Bayern die Buslinie aber nur drei Jahre fördert. Der Rathauschef malte ein düsteres Bild an die Wand: „Die Landkreise Freising, Pfaffenhofen und Kelheim haben alle ihre Kreisumlage erhöhen müssen. Die Haushalte sind auf Kante genäht.“ Eine schnelle Lösung für das gewiss spannende Projekt kann er sich derzeit nicht vorstellen.

3. Bürgermeister Sepp Lerchl will weiter um den Schnellbus kämpfen. © FT-Archiv

Der 3. Bürgermeister Sepp Lerchl will dieses Thema nicht einfach abhaken. „Jetzt haben wir in Deutschland das 49-Euro-Ticket, und wir in Allershausen haben gar nichts davon.“ Lerchl machte deutlich, dass eine attraktive Anbindung der Gemeinde an das Netz des ÖPNV nicht einfach nur eine nette Option sei. „Wir haben mehrere große Firmen im Gewerbegebiet und dort auch mehrere Einpendler, die aus München hierher zum Arbeiten kommen“, sagte Lerchl.

Diese Personen sind aktuell auf das Auto angewiesen, weil die Wege über den ÖPNV umständlich, unattraktiv und vor allem zweitaufwenig sind. Der Expressbus von 5 bis 23 Uhr wäre für viele Beschäftigte interessant, zumal die Haltestelle Oberallershausen auch in der Nähe der großen Gewerbebetriebe liege.

In die Richtung des 2. Bürgermeisters und CSU-Fraktionschef im Kreistag Manuel Mück richtete Lerchl die Bitte, den Freisinger Stimmkreisabgeordneten Florian Herrmann ins Boot zu holen. Er verbindet mit dem großen politischen Einfluss des Staatskanzlei-Chefs die Hoffnung, dass der Freistaat Bayern eine finanzielle Lösung finden könne für den Expressbus. Für Allershausens 3. Bürgermeister sollte der entscheidende Ansatz sein, dass es sich hier um ein interkommunales Projekt handle mit einer deutlichen Verbesserung für gleich drei Landkreise.

