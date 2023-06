Klärschlamm stinkt den Allershausenern gewaltig - doch Besserung ist nicht in Sicht

Von: Andreas Beschorner

Die Klärschlammtrocknung sorgt in Allershausen für Probleme. Symbolbild © picture alliance / dpa

Wenn bei Ostwind Klärschlamm getrocknet wird, ist das in Allershausen oft zu riechen. Dann ist Unmut vorprogrammiert. Doch Bürgermeister Martin Vaas sieht aktuell keine Lösung.

Allershausen – Manch Allershausenern stinkt es gewaltig. Gerade wenn Ostwind herrscht und im Klärwerk die Klärschlammtrocknung durchgeführt wird, werde man von „Fäkalgeruch heimgesucht“, wie es Christian Pfaller, einer der betroffenen Einwohner, ausdrückt. Bürgermeister Martin Vaas weiß um das Problem. Es ist eine verzwickte Situation: Die Klärschlammtrocknung erfolgt bei möglichst hoher Sonneneinstrahlung. Gerade dann aber weht oft der Wind von Osten – die Bürgerinnen und Bürger, die westlich der Kläranlage wohnen, leiden.

Eigentlich sind sogar 30 Tage in Ordnung

Die Situation, die auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung angesprochen wurde, ist dem Rathaus und Bürgermeister Martin Vaas (PFW) nicht neu. Er bestätigt, dass die Geruchsbelastung auf die Klärschlammpressung zurückzuführen ist, sieht aber gleichzeitig kaum Möglichkeiten, das zu ändern. Zum einen dürfe man laut Genehmigung vom Landratsamt Freising sogar an 30 Tagen pro Jahr Klärschlammpressungen vornehmen. Zum anderen, so Vaas, könne man das Wetter nicht beeinflussen. Denn gepresst werde, wenn das Silo voll sei, außerdem müssten dann die Gerätschaften dafür vorbestellt werden, vor allem beginne der Klärschlamm auch erst zwei bis drei Tage nach dem Pressen zu stinken. Kurz: Es sei praktisch unmöglich, die Zeiten für die Pressung so zu legen, dass man sichergehen könne, die Anwohner nicht zu belästigen.

Zum Dritten, so Vaas, habe man im November 2022 und im Februar 2023 gepresst, da habe eben kein Ostwind geherrscht und deshalb habe das auch kein Anwohner mitbekommen. Zum Vierten verweist Vaas darauf, dass es sich ja schließlich „um unser aller Hinterlassenschaften handelt“, die da manchmal zu Geruchsbelästigung führten.

Vor-Ort-Termin geplant

Damit auch der Gemeinderat weiß, was da bei einer Klärschlammpressung vor sich geht, wird Vaas im kommenden Jahr „wenn’s passt“ einen Vor-Ort-Termin anbieten, bei dem man sich live einen Eindruck von dem Prozedere und seinen olfaktorischen Folgen machen kann. Ob Pfaller dann seinen Vorwurf, die Gemeinde habe das Problem „leider bisher trotz zahlreicher Beschwerden der Anwohner ignoriert“, zurücknehmen wird, kann jetzt freilich noch niemand riechen.

