Sie besitzen die älteste Milchtankstelle des Landkreises - doch die Lehmeiers haben noch mehr zu bieten

Laden in den ausgebauten Hofladen ein: (v. l.) Andreas, Johann und Brigitte Lehmeier.

Spezialitäten aus dem Hofladen

Die Lehmeiers waren die ersten, die eine Milchtankstelle auf ihrem Hof eröffnet haben. Doch die Familie hat noch viel mehr regionale Produkte zu bieten.

Allershausen – Der Lehmeierhof im Zentrum von Allershausen ist die erste Milchtankstelle des Landkreises – und die wurde nun deutlich vergrößert. In den vergangenen Tagen wurde der Hofladen des Familienbetriebs ausgebaut. Das heißt: Der Lehmeierhof setzt weiter auf regionale Qualität mit einer deutlich vergrößerten Angebotspalette.

Den Hof mit der Milchkuhhaltung in direkter Nachbarschaft der Glonnterrassen – genauer gesagt an der Ludwig-Thoma-Straße 4 – hat schon seit Jahrzehnten einen Milchautomaten mit täglich frischer Rohmilch. Nun haben Brigitte und Johann Lehmeier sowie Tochter Anna und Sohn Andreas den Raum für ein größeres Sortiment erweitert. Ab Hof gibt es jetzt auch hochwertige Alpaka-Produkte wie wärmende Schuheinlagen oder Alpakaseife. Decken aus der Wolle der Alpakas, die Andreas Lehmeier hält, können auf Bestellung gefertigt werden.

Wer spontan grillen will, wird von den Lehmeiers versorgt

In einem Kühlschrank neben dem Milchautomaten werden auch eingeschweißte Fleisch- und Wurstwaren von der Metzgerei Mundlhof aus Leonhardsbuch angeboten. Wenn das Wetter in der kommenden Woche entgegen der aktuellen Vorhersage doch schön statt regnerisch wird und zum Grillen einlädt, dann können die Kunden aus Allershausen und Umgebung hier auch außerhalb der Einzelhandelsöffnungen noch hochwertiges Grillgut besorgen. In den nächsten Wochen soll ebenfalls selbst produzierter Bienenhonig aus dem Ort angeboten werden. Dazu verkaufen die Lehmeiers saisonal Apfelsaft von dem Obst aus dem heimischen Garten.

Eine Partnerschaft hat der Allershausener Hofladen mit dem Scheicherhof aus Rehling im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg geschlossen. Dort werden über das Jahr verteilt bis zu 50 verschiedene Eissorten in eigener Herstellung produziert – und in Allershausen werden einige davon angeboten. Damit ist der Lehmeierhof nun auch bestens als Raststation für Radtouren geeignet: Hier kann man an der Glonn sein Pausen-Eis genießen.

Eine Landwirtschaft zum Anfassen

Für Familien mit jüngeren Kindern besonders interessant: Der Allershausener Familienbetrieb bietet neben dem nun erheblich ausgebauten Hofladen auch weiterhin eine Landwirtschaft zum Anfassen. Wie die Lehmeiers betonen, sind die Kunden auch immer eingeladen, einen Blick in den Stall zu den Kühen und – wenn es gerade Nachwuchs gegeben hat – zu den Kälbern zu werfen. Gerade für Kinder ist es immer wieder superspannend, die Milch gebenden Tiere zu besuchen und aus der Nähe zu erleben. (Nico Bauer)

