Erfrischende Premiere: Allershausener Markt findet im Schneetreiben statt

Von: Andreas Beschorner

Nomen est omen: Die Gärtnerei Sturm konnte ihre frische Waren auch im Schneetreiben verkaufen – dank wetterfester Allershausener Bürgerinnen und Bürger. © Beschorner

Die ersten Allershausen Markttage haben im Schneetreiben stattgefunden, die Stimmung war trotzdem gut. Und ein Nikolaus-Witz machte die Runde.

Allershausen – Für die Premiere der Allershausener Markttage am Samstag hätten sich die Organisatoren und Standlbetreiber sicherlich besseres Wetter gewünscht. Aber man nahm das Schneetreiben und die Temperaturen um den Gefrierpunkt herum mit Humor: Manch einer freute sich, dass es doch noch einen Weihnachtsmarkt gebe, andere fragten, wann denn der Nikolaus komme, um die Kinder zu beschenken. Das Wichtigste aber war, dass sich die Allershausener am Samstag von der widrigen Witterung nicht abhalten ließen, in großer Zahl den kleinen, aber feinen Markt zu besuchen.

Um 8 Uhr in der Früh startete der Verkauf. Als gegen 10 Uhr die Prominenz nahte, um der offiziellen Eröffnung der Markttage beizuwohnen, war die Fläche zwischen den Ständen schon gut gefüllt. Ob das nun Obst und Gemüse oder Backwaren wie Brot, Semmeln und Kuchen waren, ob das Essig, Öle und Brände oder Milch, Eier, Käse und Nudeln waren, ob Honig und Marmelade oder Wurst und Fleisch, ob Fisch oder ein heißer Kaffee – vor allen Ständen und Verkaufswagen bildeten sich immer wieder längere Schlangen.

Eröffnete den Markt: Bürgermeister Martin Vaas. © Beschorner

Bürgermeister Martin Vaas, der den Markttag offiziell eröffnete, nachdem die Allershausener Böllerschützen die Aufmerksamkeit des einkaufswilligen Volks geweckt hatten, blickte kurz zurück: Am 4. Oktober seien Vertreter des Ortsverbands der Grünen mit dieser Idee an ihn herangetreten, schnell habe sich ein Organisationskomitee gegründet. Ende Oktober habe man über die Allershausener Nachrichten eine Abfrage unter den Bürgern gestartet. „Der Rücklauf war phänomenal. Ab da konnten wir gar nicht mehr aus“, so Vaas.

Bis es dann freilich so weit war, bis man die Marktbeschicker beieinander hatte, bis man auch das Rahmenprogramm auf die Beine gestellt hatte, sei freilich sehr viel Arbeit und Einsatz notwendig gewesen, wusste der Bürgermeister. Und deshalb galt sein Dank nicht nur den Organisatoren und den helfenden Händen, sondern auch der Verwaltung und der ILE Ampertal, die mit Mitteln aus dem Regionalbudget das Vorhaben finanziell unterstützt hatte. Am Ende blieb Vaas nur noch, den Markt offiziell zu eröffnen und zu hoffen, dass er in den kommenden Monaten und Jahren weiter ausgebaut werde.

Zur Feier des Tages und zur würdigen Umrahmung des Ereignisses spielte die Jugendblasmusik der Musikschule Allershausen zünftig auf – Schneeflocken, Regen und Wind zum Trotz. Wie wichtig dieser Markt für Allershausen und das Ampertal ist, zeigte nicht nur der große Andrang, sondern auch die Anwesenheit der beiden Landtagsabgeordneten Johannes Becher und Benno Zierer sowie des ILE-Vorsitzenden Uwe Gerlsbeck und der ILE-Regionalmanagerin Nina Huber. Und sogar Ex-Bürgermeister Rupert Popp war gekommen, um sich die Neuerung im Gemeindeleben anzusehen.

Schnee, Regen und Wind zum Trotz spielte die Jugendblaskapelle der Musikschule Allershausen zünftig auf. © Beschorner

Damit das Volk den Markt auf dem hinteren Teil des Volksfestplatzes nicht nur zum Einkaufen besuchte, sondern auch länger blieb oder später wieder kam, hatten die Macher den Food Truck mit dem Namen „Katis Tolle Knolle“ engagiert, ein Kinderprogramm auf die Beine gestellt und ab Mittag Matthias Jodl aus Freising alias „MTJ Music“ ins Ampertal geholt. Und so war alles da: die Marktbeschicker, die Kunden und Besucher, die Darbietungen und die Politprominenz. Nur einer wurde eben von manchem vermisst: der Nikolaus. Und eines ist sicher: Beim nächsten Allershausener Markttag am 7. Mai wird er auch nicht da sein.