Mehr Herz: Allershausen schreibt 1000 Postkarten für mehr Empathie

Arbeitskreis Kinderbetreuung initiiert Aktion

Landtagspräsidentin Ilse Aigner wird bald Post bekommen. Viel Post. Theoretisch möglich sind 1000 Postkarten aus Allershausen. Und alle haben ein Herz vorne drauf.

Allershausen - „Wir wünschen uns wieder mehr Vertrauen, Respekt und Zuversicht für dieses Land. Wir wünschen uns mehr Herz für . . .“ Das ist auf den Postkarten, die der Arbeitskreis Kinderbetreuung der Gemeinde Allershausen initiiert hat, vorgedruckt. Ebenso wie die Empfangsadresse: Ilse Aigner, Bayerischer Landtag. Was es damit auf sich hat, erklärt Ideengeberin Bianca Kellner-Zotz, CSU-Gemeinderätin in Allershausen und Vorsitzende des Arbeitskreises Kinderbetreuung: „Wir wünschen uns in dieser Zeit wieder mehr Herz in der Politik und unserer Gesellschaft.“ Denn: „Die Corona-Maßnahmen haben viel Misstrauen erzeugt. Es ist an der Zeit, aufeinander zuzugehen und gemeinsam anzupacken.“ Die Initiatoren haben, so Kellner-Zotz, den Glauben an gegenseitige Achtung, Empathie und ein offenes Miteinander nicht verloren. Und weil man fest davon ausgeht, dass es noch vielen anderen Menschen aus Allershausen so geht, hat man nun die Postkartenaktion ins Leben gerufen. Neben dem Arbeitskreis stehen weitere engagierte Bürgerinnen und Bürger sowie mittelständische Betriebe der Gemeinde hinter dem Ganzen.

Und die hätten, wie die AK-Sprecherin erklärt, eine zunehmende Resignation in der Bevölkerung festgestellt. „Da hat sich viel negative Energie aufgestaut“ – und die treffe vor allem Kinder und Jugendliche. Die konkreten Wünsche: „Mehr Herz für Kinder, die nicht miteinander spielen dürfen. Mehr Herz für die Schülerinnen und Schüler, die seit einem halben Jahr keinen regulären Unterricht hatten. Mehr Herz für die jungen Menschen, die keine Ausbildungsstelle finden.“

„Die Pandemie hat gnadenlos aufgedeckt, was verpennt worden ist.“

Doch die Aktion „Mehr Herz für . . .“ soll nicht auf Kinder und Jugendliche beschränkt werden. Alle gesellschaftlichen Gruppen würden den Respekt aller verdienen. Da seien Erzieherinnen und Erzieher, die trotz der Hygieneauflagen Nähe geben wollen. Da seien Lehrerinnen und Lehrer, die auf Distanz Lehrpläne einhalten sollen – und dafür höchsten Respekt verdienen. Da seien Einzelhändler, Wirte und mittelständische Betriebe, die um ihre Existenz fürchten, Künstler, die nicht auftreten dürfen, Senioren, die unter Einsamkeit leiden. Die Initiatoren der Aktion denken auch an Verkäuferinnen und Verkäufer, die den ganzen Tag mit Maske arbeiten müssen, an Krankenhaus- und Pflegepersonal, das seit Jahren unter den Arbeitsbedingungen leidet. „Wir wünschen uns aber auch mehr Herz für die Gläubigen, die sich nicht in die Kirche trauen, für alle Beschäftigten, die stark belastet sind oder Angst haben, ihren Job zu verlieren.“

+ Die Initiatorin der Postkarten-Aktion, Bianca Kellner-Zotz. © privat

Viele Menschen sind am Ende ihrer Kräfte

Zusammengefasst möchten Bianca Kellner-Zotz und ihre Mitstreiter dafür sensibilisieren, dass die Pandemie überall dafür sorgt, „dass Menschen am Ende ihrer Kräfte sind – egal ob reich oder arm, jung oder alt, gesund oder krank“. Keiner dürfe dabei vergessen werden. „Jeder hat unter dieser Pandemie zu leiden, alle Menschen sind davon massiv betroffen.“ Die Postkartenaktion gebe jedem die Möglichkeit, seinem Herzenswunsch Ausdruck zu verleihen und gegen die Resignation anzukämpfen.

Das Ganze ist verbunden mit ganz konkreten Wünschen und Forderungen an die Politik: Zusammenfassend möchten die Initiatoren der Aktion mehr Investitionen, „die uns Spielraum verschaffen, sodass bei zukünftigen Krisen Freiheit und Grundrechte erhalten bleiben“. Bianca Kellner-Zotz betont: „Die Pandemie hat gnadenlos aufgedeckt, was verpennt worden ist.“ Und sie zählt auf, woran es aktuell mangelt: „Wir brauchen mehr Pflegekräfte, mehr Ärzte, mehr Erzieherinnen, Lehrer und Lehrerinnen. Wir brauchen Förderprogramme, um Versäumtes nachzuholen, größere Klassenzimmer und kleinere Klassen, mehr Schulbusse.“ Und vor allem brauche man besser bezahlte Fachkräfte, um wieder einen Anreiz zu schaffen, diejenigen in den Beruf zurückzuholen, die bereits das Handtuch geworfen haben.

Investitionen für Wohlstand und Frieden

„Das alles sind Investitionen, die Wohlstand und sozialen Frieden sichern.“ Für Bianca Kellner-Zotz ist das Ganze auch deshalb ein Herzensprojekt, weil sie Angst hat, „dass jetzt wieder viel verschlafen wird.“ Sich jetzt ausschließlich auf die Impfungen zu berufen, greife zu kurz. „Wir müssen die Zeit jetzt nutzen, um zu schauen, wo nachgebessert werden muss.“ Denn am Ende wisse niemand, ob nicht im Herbst erneut Schulen und Betreuungseinrichtungen schließen müssten. „Wir müssen vorbereitet sein.“

Und was soll am Ende der Aktion stehen? „Optimal wäre, dass viele viele Karten im Landtag ankommen, Ilse Aigner das vorstellt und Abgeordnete zu uns kommen, um zu sehen, mit welchen Problemen die Leute an der Basis zu kämpfen haben.“

Postkarten für alle: Interessierte bitte melden

Wer keine der 1000 Postkarten in Allershausen ergattern konnte, aber gerne eine schreiben würde, kann sich per Mail an Bianca Kellner-Zotz wenden (bianca-kellner-zotz@CSU-Allershausen.de). Auch andere Gemeinden, die sich gerne mit an der Aktion beteiligen möchten, können sich gerne melden. „Wir stellen gerne die Druckdatei zur Verfügung. Je mehr Dynamik entsteht, umso schöner!“

