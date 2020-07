Von Allershausen nach Garching in 20 Minuten: Expresslinie für München-Pendler geplant

Wer von Allershausen aus den ÖPNV nach München nutzen will, hat derzeit schlechte Karten. Jetzt soll eine neue Expressbuslinie den Pendlern Erleichterung bringen.

Allershausen – Staus auf der A 9 rund um München sind Pendlern ein Graus. Wer aber von Allershausen (oder auch von Mainburg und Schweitenkirchen) aus stattdessen den ÖPNV nutzen will, hat derzeit schlechte Karten. Mindestens eineinhalb Stunden bräuchte man, die Verbindungen sind kompliziert. Jetzt naht Rettung: Der Planungsausschuss des Landkreises hat am Donnerstag den Grundsatzbeschluss gefasst, wohl ab Dezember 2022 eine Schnellbuslinie zu installieren, die Mainburg, Au, Schweitenkirchen und Allershausen an die U6-Haltestation Garching-Hochbrück bringen soll.

Auch Gewerbegebiet Au wird angebunden

X610 – so soll die neue MVV-Regionalbuslinie heißen. Ihre Routenführung, wie sie von Lars Tauber (Straßenverkehrsamt) vorgestellt wurde, fasst gleich mehrere Punkte aus dem Nahverkehrsplan des Landkreises Freising zusammen. Dort ist nicht nur von einer Verbesserung der ÖPNV-Verbindungen in den Landkreis Pfaffenhofen die Rede, sondern vor allem auch von einem Ausbau der Verbindung Schweitenkirchen-Allershausen-München – etwas, was ILE Ampertal schon mehrfach angeregt und beraten hatte. All diese Punkte hat man nun in eine Expressbus-Linie zusammengefügt, kann damit auch das Gewerbegebiet in Au schnell an München anbinden. Fazit, wie es im Sachbericht nachzulesen war: „Die Linie X610 bietet also insbesondere für Berufspendler einen schnellen und direkten Zugang in den Münchner Norden.“

Gesteigert werde die Attraktivität der neuen Verbindung auch dadurch, dass in Garching-Hochbrück nicht nur ein Umsteigen in die U6 möglich sei, sondern von dort aus auch die Linien X201 (über Oberschleißheim nach Dachau) und X202 (über Unterschleißheim und Feldkirchen nach Heimstetten) genutzt werden können.

„Großzügige Wendezeiten“ in Garching und Mainburg geplant

Laut Fahrplan würde der Express-Bus von Mainburg bis Garching eine knappe Stunde benötigen, von Allershausen aus wären es gerade mal 20 Minuten. Man geht von einer „hohen Erschließungsfunktion“ der neuen Linie aus, auch weil die Haltestellen zentral und ortsnah liegen. In Schweitenkirchen gebe es eine solche P+R-Anlage in Ortsnähe direkt an der Autobahnausfahrt schon, in Allershausen würde die bestehende Haltestelle „Oberallershausener Staatsstraße“ am Gewerbegebiet durch eine zusätzliche Busbucht im Bereich der Autobahnanschlussstelle einen direkten Zugang zur Linie X610 ermöglichen. Grundsätzlich, so erfuhren die Kreisräte, basiere das Fahrplanangebot der X610 auf einem Stundentakt zwischen 4.30 und 23.30 Uhr, wobei in den Hauptverkehrszeiten eine Verdichtung auf 40 Minuten erfolgen soll. Dabei sind „großzügige Wendezeiten“ in Garching und Mainburg vorgesehen, um nicht durch Verspätungen anderer Linien in die Bredouille zu geraten. Weil die Einführung dieser Linie viel Vorbereitungszeit in Anspruch nimmt, ist mit einem Start erst Ende 2022 zu rechnen.

Die Kreisräte votierten einstimmig für den Grundsatzbeschluss, die Linie X601 auf den Weg zu bringen. Die Gesamtkosten dürften sich pro Jahr auf eine Summe zwischen 990 000 und 1,1 Millionen Euro belaufen, wobei eine Förderung aus dem Programm „Pilotprojekte landkreisübergreifender Expressbusverbindungen im Omnibusverkehr“ fließen könnte. Verhandelt werden muss noch, wie die Kostenaufteilung zwischen den Landkreisen Freising, Pfaffenhofen und Kelheim aussehen soll.

