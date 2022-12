Nach langer Pause: Modelleisenbahn-Liebhaber treffen sich wieder - und haben Zukunftssorgen

Austausch unter Modelleisenbahn-Liebhabern: Peter Hopfinger von den Eisenbahnfreunden Kaufbeuren und der Freisinger Vorsitzende Stefan Rudolph. © Lehmann

Einer ungewissen Zukunft geht der Modelleisenbahnclub Freising e.V. entgegen. Dabei hat alles 1980 hoffnungsvoll angefangen.

Allershausen - In zwei ausgemusterten Bahnpostwagen der Bauart mr-b-26 auf dem Bahnhofsgelände in Freising konnte man die erste Anlage aufbauen. Nach Aufgabe dieses Standortes 1998 mietete der Verein knapp 150 Quadratmeter in der ehemaligen Vimy-Kaserne an.

Die derzeit 19 Mitglieder erstellten darin eine großartige, sich ständig vergrößernde Anlage bereit, die von Modellbahn-Interessierten auch ständig besucht wird. Mit dem Umbau des Asamtrakts und der Vollbelegung der Luitpoldhalle konnte die bis dahin dreimal jährlichen Tauschbörsen dort nicht mehr stattfinden.

Zu den finanziellen Sorgen kommt ein Nachwuchsproblem

Die Tauschbörsen sind die finanzielle Grundlage für den Verein. Eine Alternative zu Freising ergab sich kurz vor Weihnachten in Allershausen. Hier kann man allerdings nicht mit den Einnahmen wie in Freising rechnen. Die günstige Hallen-Mietregelung für Vereine durch die Stadt Freising fällt hier weg. Eine zusätzliche Mieterhöhung im Haus der Vereine und die nun auflaufenden Heizkosten haben die Ressourcen des Vereins weitgehend aufgebraucht.

Bei der Tauschbörse des Modelleisenbahnclubs Freising kurz vor Weihnachten in Allershausen kamen Eisenbahn-Liebhaber voll auf ihre Kosten. © Lehmann

Hinzu kommt noch ein Generationsproblem, wie Vorsitzender Stefan Rudolph im FT-Gespräch erklärt. Die Masse der Eisenbahn-Liebhaber sind weit über 50 Jahre. Es kommen kaum noch junge Leute nach. Die Beliebtheit der Modelleisenbahn ist rückläufig. Es wird mehr verkauft als gekauft. Der Markt mit gebrauchten Anlagen ist überschwemmt.

Doch wer einmal eintaucht in die Modellbahn-Atmosphäre, ist fasziniert. In der Turnhalle Am Amperknie in Allershausen gab es wieder ein großes Angebot in der Hauptsache privater Anbieter. Wer kaufte, konnte die Teile auf einer Prüfstation für alle vier Spuren digital und analog prüfen.

Mit dabei waren bei der Tauschbörse in Allershausen auch die Eisenbahnfreunde aus Kaufbeuren, die immer noch ihre Anlage in zwei Bundesbahn-Waggons betreiben können. Peter Hopfinger aus Kaufbeuren und der Freisinger Vorsitzende tauschten sich begeistert über ihr Hobby aus. (Rainer Lehmann)