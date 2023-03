„Offen und motiviert für Veränderungen“: Allershausens neuer Schulleiter hat einiges vor

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Spürt den Rückenwind der Gemeinde und des Kollegiums: Thomas Nistler, neuer Leiter der Grund- und Mittelschule Allershausen. © Beschorner

Der neue Leiter der Grund- und Mittelschule Allershausen, Thomas Nistler, hat einiges vor. Gut, dass er dafür den Rückenwind der Kommune und der Kollegen spürt.

Allershausen – Thomas Nistler heißt der Nachfolger von Georg Riedel als Chef an der Grund- und Mittelschule in Allershausen. Seit einem halben Jahr ist er also nun in Amt und Würden. Wie es ihm bisher ergangen ist, was seine Eindrücke sind, und wie es ihm an seiner neuen Wirkungsstätte gefällt, wollte das Freisinger Tagblatt von dem neuen Rektor wissen.

Herr Nistler, Sie sind seit diesem Schuljahr der neue Rektor in Allershausen. Haben Sie sich schon eingelebt?

Ich habe mich bereits sehr gut eingelebt und fühle mich sehr wohl an meiner neuen Schule. Das Kollegium um Konrektor Oliver Kölbl herum hat mich bisher toll unterstützt und mir den Start erleichtert.

Können Sie kurz Ihre bisherigen beruflichen Stationen aufzählen?

Von 1989 bis 1992 habe ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, war anschließend vier Jahre Vermögensberater bei der Volksbank Weiden. 1993 begann ich das Studium für Lehramt an Hauptschulen in Regensburg mit anschließendem Referendariat in meiner Heimat Oberpfalz. Von 1997 bis 2004 war ich Lehrer in Oberbayern in der Nähe von Rosenheim, von 2005 bis 2012 Lehrer einer Praxisklasse in München-Milbertshofen, von 2013 bis 2015 Konrektor in Dachau, von 2016 bis 2018 Konrektor in München, danach von 2019 bis 2021 Rektor an der Mittelschule Lerchenfeld in Freising, anschließend im Schuljahr 2021/22 Rektor an der Grund- und Mittelschule Eching und jetzt eben seit August 2022 Rektor an der Grund- und Mittelschule Allershausen.

Was hat Sie an der Schule in Allershausen besonders gereizt?

Ich kannte bereits einige Lehrkräfte, die mir die Schule ans Herz gelegt haben.

Wie haben Sie Ihre neue Wirkungsstätte bisher erlebt? Was gefällt Ihnen gut? Wo besteht noch Verbesserungsbedarf?

Es gibt hier ein Kollegium, das sehr offen und motiviert für Veränderungen an der Schule ist. Die Gemeinde ist sehr hilfsbereit, was Renovierungen beziehungsweise die Verschönerung des Schulhauses anbetrifft. Verbesserungsbedarf besteht noch bezüglich der Gestaltung und Verbesserung des Pausenhofs hinsichtlich der Attraktivität für die Schülerinnen und Schüler.

Wie würden Sie die Atmosphäre an der Schule beschreiben? Wie ist das Verhältnis zwischen Schulleitung, Lehrern, Schülern und Elternbeirat?

Die Atmosphäre an der Schule ist sehr gut und die Zusammenarbeit mit dem Kollegium und Elternbeirat ist sehr konstruktiv und angenehm.

Haben Sie Ideen und Vorstellungen, was Neuerungen im Schulleben betrifft? Wie wollen Sie die Mittelschule Allershausen attraktiver machen?

Eine wichtige Neuerung ist die Einrichtung eines gemeinsamen Lehrerzimmers für das Grund- und Mittelschulkollegium. Hier sind wir bereits mitten in den Umbau- beziehungsweise Renovierungsmaßnahmen dank der tatkräftigen Unterstützung der Gemeinde. Ein großes Augenmerk liegt auch in der Verschönerung des Schulgeländes im Außenbereich mit einer attraktiveren Gestaltung der Pausenhöfe.

Wie ist das Verhältnis zum Bürgermeister und zur Gemeinde? Das ist ja nicht ganz unwichtig, schließlich ist das der Sachaufwandsträger.

Mein großer Dank gilt hier der Gemeinde mit Martin Vaas, dem Bürgermeister, für die tolle Unterstützung, die ich bisher hatte. Er hat immer ein offenes Ohr für die Belange der Schule.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Und schließlich: Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit den Allershausener Schülerinnen und Schülern gemacht?

Es gibt hier sehr viele nette Schüler und Schülerinnen. Man merkt hier schon noch den etwas ländlicheren Charakter der Gemeinde im Vergleich zu meinen vorherigen Stationen als Schulleiter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.