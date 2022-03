Neuwahlen bei der Feuerwehr: Allershausens FFW-Vorsitzender gibt Posten doch nicht ab

Von: Andreas Beschorner

Reibungslose Wahl: (v. l.) der frisch gebackene 2. Kommandant Stephan Schreiber, 1. Kommandant Friedrich Moser und Kreisbrandrat Manfred Danner. © Beschorner

Eigentlich hatte sich bei der Feuerwehr Allershausen ein Wechsel in der Vorstandschaft abgezeichnet. Doch dann beschloss Vorsitzender Vitus Kreitmair, doch noch eine Periode dranzuhängen.

Allershausen – Die Vereinstätigkeit, das Gesellschaftliche, Übungen und Lehrgänge – auf all das mussten die Allershausener Feuerwehrleute auch im Jahr 2021 größtenteils verzichten. Bei Einsätzen im Brandfall und bei technischen Hilfeleistungen waren die Floriansjünger aber da: 163 Einsätze hat man 2021 verzeichnet, dabei insgesamt 4655 Stunden Dienst am Nächsten geleistet. Am Samstag traf man sich zur Jahreshauptversammlung in der Schulturnhalle. Die wichtigsten Einsätze hier: die Neuwahl der Kommandanten und des Vereinsvorstands. Kommandant Friedrich Moser hielt sich an den Vorsatz, angesichts der nach wie vor kritischen Corona-Lage die Berichte möglichst kurz zu halten, verwies auf den schriftlichen Jahresbericht, der wieder in Heftform verteilt worden war.

55 Einsätze mehr als 2020

Zu 55 Einsätzen mehr als 2020 sei man also gerufen worden, 18 Mal musste man zu Brandeinsätzen ausrücken, 22 Mal waren es Fehlalarme, zu denen man geeilt war. An reinen Einsatzstunden waren so im vergangenen Jahr 2116 zusammengekommen. Moser rief vor allem den schweren Lkw-Unfall im Januar 2021 auf der A9, die Kollision zweier Sattelzüge im Februar auf der A9, dann den Brand im Verbrauchermarkt Penny im September („Wohl einer der größten Brände bisher in Allershausen“), aber auch den Einsatz als Katastrophenhelfer im Ahrtal am 23. Juli 2021 in Erinnerung. 79 aktive Mitglieder hat die FFW Allershausen derzeit (davon zehn weibliche), hinzu kommen sieben Jugendliche und 16 passive Mitglieder.

Noch kürzer fiel der Bericht von Vorstand Vitus Kreitmair aus, weil das Vereinsleben schließlich im vergangenen Jahr geruht hatte. Immerhin: In der Kasse konnte man in 2021 bei Ausgaben von 4340 Euro und Einnahmen von 12 375 Euro ein sattes Plus verbuchen, wie Kassier Stephan Hagn vermeldete.

Ukraine-Krise: Engagement der Feuerwehr gefragt

Bürgermeister Martin Vaas dankte den Feuerwehrleuten für ihren Einsatz, bereitete sie aber schon auf die nächste Herausforderung vor: Wegen der Ukraine-Krise werde einiges auch auf die Feuerwehren zukommen, schließlich habe man dem Landkreis Unterstützung zugesagt. Hoffnungsvoll zeigte sich Vaas, dass heuer noch die beiden neuen FFW-Autos geliefert werden, so dass man sie im September einweihen könne. Nicht so schnell gehe es beim Neubau eines Feuerwehrhauses: Der jüngst gegründete Arbeitskreis Feuerwehrhaus habe eine Machbarkeitsstudie zu möglichen Standorten beauftragt. „Wir sind dran“, betonte Vaas.

Kreisbrandrat Manfred Danner betonte, am wichtigsten sei gewesen, dass die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr auf Grund zu hoher Infektionszahlen niemals in Gefahr gewesen sei.

Kommandant Friedrich Moser wiedergewählt

Und dann die Neuwahlen: Friedrich Moser wurde mit 42 (von 48) Stimmen für weitere sechs Jahre zum 1. Kommandanten gewählt, genau dasselbe Ergebnis erhielt sein Stellvertreter Stephan Schreiber, der als Vize Andreas Glück nachfolgt, der nicht mehr angetreten war.

So sieht der neue FFW-Vereinsvorstand aus: (v. l.) Kassier Stephan Hang, Bürgermeister Martin Vaas, Vorsitzender Vitus Kreitmair, 2. Vorsitzender Florian Waldhauser und Schriftführer Alexander Schöfer. © Beschorner

Zwei Nachfolgerstanden schon bereit

Etwas schwieriger war die Neuwahl des Vereinsvorstands: Eigentlich hatte Vitus Kreitmair gesagt, 24 Jahre seien genug und er stelle sich nicht mehr zur Wahl. Anschließend wurden sein Sohn Christian Kreitmair und Florian Waldhauser als Kandidaten vorgeschlagen, beide erklärten sich zur Kandidatur bereit. Dann aber ergriff Vitus Kreitmair das Wort, sagte, er würde nochmals sechs Jahre dranhängen – unter der Voraussetzung, dass sein neuer Stellvertreter in sechs Jahren bereit sei, ihn zu beerben.

Das knappe Ergebnis der geheimen Wahl: Vitus Kreitmair 27, Waldhauser 26 und Christian Kreitmair drei Stimmen. Waldhauser stellte sich dann für den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden zur Wahl, um Leonhard Held nachzufolgen. Aber auch Christian Kreitmair wollte Vize werden, unterlag allerdings mit nur zwei Stimmen deutlich. Kassier bleibt Stephan Hagn, der neue Schriftführer heißt Alexander Schöfer.

