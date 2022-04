Picknick-Konzert, Flohmarkt und mehr: Das Veranstaltungsprogramm in Allershausen geht weiter

Der Kulturbeirat in Allershausen ist eifrig dabei, die nächsten Veranstaltungen zu planen. Da sollte für jeden was dabei sein.

Allershausen – Mit der Lesung „Winnetou I auf bayerisch“ hat die Gemeinde Allershausen nach der Corona-Zwangspause jüngst einen gelungenen Kultur-Neustart hingelegt. Weitere kulturelle Veranstaltungen sollen nun folgen, teilt der Beirat Kultur der Gemeinde Allershausen mit.

Picknick-Konzert nach Ostern

In der neuen Ortsmitte an den Glonnterrassen in Allershausen findet am Sonntag nach Ostern, 24. April, zwischen 10 und 12 Uhr ein Picknick-Konzert mit Albert Koch statt – bei schönem Wetter. „Bei der Reihe Picknick-Konzert handelt es sich um ein lockeres Zusammentreffen auf den Glonnterrassen mit Livemusik am Sonntagvormittag. Die Gäste bringen ihr Essen, Trinken und eine Picknickdecke mit und nehmen auf den Terrassenstufen Platz und genießen ungezwungen Livemusik. Gerne kann auch ein Klappstuhl oder Ähnliches mitgebracht werden“, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, Spenden für den Künstler werden jedoch erbeten.

Garagenflohmarkt Ende Mai

Seit dem letzten der inzwischen vier Garagenflohmärkte ist eine Menge Wasser die Glonn hinunter geflossen. „Es wird also Zeit für den fünften Allershausener Garagenflohmarkt“, heißt es. Und der Termin steht schon fest: Der Flohmarkt findet am Samstag, 28. Mai, von 9 bis 17 Uhr statt. Teilnehmen kann jeder im gesamten Gemeindegebiet Allershausen, der sich angemeldet und einen kleinen Unkostenbeitrag von sieben Euro entrichtet hat. Zur Bekanntmachung werden Plakate und Handzettel in den Informationskästen der Gemeinde veröffentlicht. Die Verkaufsadressen werden zusätzlich in einem Ortsplan markiert und es wird eine Liste mit Straßen, Hausnummern und einer kurzen Information zum Warenangebot erstellt. Die Adressen werden am 28. Mai vor Ort durch Anbringen mehrerer Luftballons deutlich sichtbar gemacht. Informationen gibt’s auch unter www.kunst-und-kultur-allershausen.de.

Für Mittwoch, 18. Mai, um 19 Uhr ist ein Treffen aller Beteiligten in der Sportgaststätte am Amperknie geplant, bei dem letzte Fragen geklärt und die Handzettel verteilt werden. Anmeldung bei Peter Colombo, Tel. (01 72) 8 94 08 67 oder per Mail an peter-colombo@web.de, oder Albert Gründel, Tel. (0 81 66) 64 28 oder per Mail an shop@kleines-holz.de. Anmeldeschluss ist der 13. Mai.

Bilder für Kalender für 2023 gesucht

Im Jahr 2023 soll es wieder einen Kalender für die Gemeinde Allershausen geben. Jeder Teilnehmende kann in Wort und Bild darstellen, was für ihn das Lebensgefühl Allershausen ausmacht. Es kann gemalt, fotografiert oder getextet werden. „Teilnehmen können alle, die einen Stift schon oder noch halten können – es gibt keine Altersbegrenzung“, heißt es in der Ankündigung. Es sind alle Techniken der bildenden Kunst gerne gesehen. Eine Jury wird die 13 besten Kunstwerke auswählen, die dann zu einem Jahreskalender zusammengestellt werden. Die Kunstwerke werden beim Christkindlmarkt ausgestellt, bei dem man dann auch den Kalender erwerben kann. Alle Gewinner erhalten jeweils ein Gratisexemplar des Kalenders. Zusätzlich werden die besten drei Bilder prämiert. Alle Infos dazu gibt’s im Internet unter www.kunst-und-kultur-allershausen.de. ft

