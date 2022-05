Allershausen steht vor großen Problemen: Kita-Personal dringend gesucht

Von: Andreas Beschorner

Die Kinderbetreuung ist gerade für berufstätige Eltern unverzichtbar. In Allershausen ist man dringend auf der Suche nach Personal. Findet sich keins, drohen Probleme. © Heimken/dpa

Der Personalmangel in der Kinderbetreuung greift auch in Allershausen um sich. CSU-Gemeinderätin Bianca Kellner-Zotz zeichnete ein düsteres Bild.

Allershausen – Für das kommende Kindergartenjahr sieht es in Allershausen „nicht gut aus“, prognostizierte CSU-Gemeinderätin Bianca Kellner-Zotz am Dienstag im Gemeinderat. Das Problem: Es fehlt an Personal. Nun steht sogar eine Kürzung der Betreuungszeiten im Raum. „Wir werden Probleme bekommen“, schilderte Kellner-Zotz das, was die Kindergarten- und Kita-Leiterinnen ihr bei einem Treffen in der Woche zuvor berichtet hatten.

Beispielsweise gebe es im „Spatzennest“ drei Festangestellte, die langzeiterkrankt seien und deshalb auf unbestimmte Zeit ausfielen. Zwar habe man, so bestätigte Bürgermeister Martin Vaas, sozusagen als Ersatz drei Kräfte aus der Mittagsbetreuung gewinnen können, das grundsätzliche Problem des Personalmangels im Erzieherinnenbereich sei damit aber freilich nicht gelöst.

Und das sei nicht nur im „Spatzennest“ so, wie Kellner-Zotz weiß, das ist in den anderen Kitas im Gemeindebereich nicht anders. Dass man nun in den Einrichtungen sogar schon darüber nachdenken müsse, Betreuungszeiten zu kürzen, sei ein Alarmzeichen.

Denn: Das wäre laut Kellner-Zotz „der Super-Gau“, nachdem die Eltern in den vergangenen zwei Jahren ja schon während der Hoch-Zeiten der Corona-Pandemie größtenteils ihre Sprösslinge daheim betreuen oder für anderweitige Betreuung sorgen müssten. Die Folgerung, die Kellner-Zotz aus der Situation zieht: „Wir brauchen Maßnahmen, um mehr Personal zu bekommen.“

Bei einem Besuch von Staatsminister Florian Herrmann in Allershausen habe sie ihm die Idee einer Art „Rückholprogramm“ für ausgeschiedene Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen unterbreitet. Denn viele Fachkräfte hätten – und zwar bayernweit – in den vergangenen Jahren auf Grund mangelnder Anerkennung und zu großer Belastung ihre Tätigkeit in den Kitas beendet und in den Verwaltungsbereich gewechselt.

Eine Reaktion auf ihre Idee habe es bisher noch nicht gegeben, sagte Kellner-Zotz auf Nachfrage des FT. Verschärft werde die Situation in Allershausen auch noch durch das neue Bebauungsgebiet „Eggenberger Feld Süd“, das allmählich bezogen werde – sicherlich auch von Kindern mit Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Und dann kämen vielleicht auch noch die Kinder ukrainischer Flüchtlinge dazu. Kellner-Zotz überbrachte auch die Bitte der Kita-Leiterinnen, die Lage und die Probleme einmal im Gemeinderat darlegen zu dürfen.

