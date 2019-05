An Ampel nicht schnell genug losgefahren: Ungeduldiger Busfahrer schlägt Autofahrer

Ein ungeduldiger Busfahrer hat offenbar in Allershausen einen Autofahrer (66) geschlagen, weil dieser an einer Ampel nicht schnell genug losgefahren war.

Allershausen – Ein ungeduldiger Busfahrer hat offenbar in Allershausen einen Autofahrer (66) geschlagen. Der Mann berichtete der Polizei, er sei am Dienstag gegen 18.45 Uhr aus einer Tankstelle auf die Münchner Straße abgebogen. Gleichzeitig sei ein Reisebus aus der gegenüberliegenden Tankstelle gefahren. Der Busfahrer sei dicht aufgefahren. An der nächsten Ampelanlage, an der Kreuzung zur Ampertalstraße, wollte der 66-Jährige geradeaus Richtung Freising fahren. Der Busfahrer hätte sofort gehupt, als die Ampel auf „Grün“ schaltete, berichtete der Autofahrer.

Zeuge notiert sich Kennzeichen

Plötzlich sei der Busfahrer dann an seinem offenen Fahrerfenster gestanden und hätte ihm ins Gesicht geschlagen. Dann sei der Mann wieder eingestiegen und mit dem Bus links an ihm vorbeigefahren. Ein unbeteiligter Zeuge hat laut Polizei die Attacke beobachtet und sich das Kennzeichen des Busses und den Namen des Unternehmens notiert.

Die Polizei, Tel. (0 81 61) 5 30 50, sucht trotzdem noch dringend weitere Zeugen des Vorfalls.

