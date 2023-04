Allershausen will digitaler werden: Ab Mai gibt‘s eine Gemeinde-App

Teilen

Aufs Smartphone kann man sich auch bald die „Allershausen App“ laden. Symbolbild © dpa

Aktuelle Infos, Verwaltungsangelegenheiten und Auskunft über die Öffis: Das alles will die Gemeinde Allershausen nun in einer App bündeln. Und das schon ab Mai.

Allershausen – Um am Puls der Zeit zu sein, hat man sich im Allershausener Gemeinderat jetzt dazu entschlossen, eine Kommunal-App einrichten zu lassen. Wenn alles gut geht, kann man sich die „Allershausen App“ laut Bürgermeister Martin Vaas bereits im Mai von der Gemeindehomepage herunterladen. Es geht aber auch noch anders: über den App-Store, falls man ein Apple-Handy besitzt, oder im Falle von Android-Geräten über den Google-Play-Store. Unter „Gemeinde Allershausen“ wird man sicher fündig, wie ein Sprecher der Firma Cosmema auf FT-Nachfrage mitteilte.

App bietet Mehrwert, kein „Abklatsch der Website“

Die Software-Entwickler aus Gaimersheim hatetn der Gemeinde ein Angebot gemacht, das am Ende alle überzeugte. Sowohl Bürgermeister Martin Vaas, als auch Bianca Kellner-Zotz (CSU), Sprecherin der eigens eingerichteten „Projektgruppe App“, sprachen sich im Gemeinderat klar für Cosmema aus. Aus Sicht von Vaas handelt es sich um ein „einmaliges Angebot“, das sich dadurch auszeichne, dass es nicht nur „ein Abklatsch der Website“ sei. Die Kosten bezifferte der Rathauschef auf knapp 2300 Euro. Für eine Rundumbetreuung würden zusätzlich nicht viel mehr als 290 Euro anfallen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Vom Preis-Leistungs-Verhälgnis Bombe!“, urteilte Kellner-Zotz. Gleichzeitig wies sie darauf hin, dass andere Kommunen schon gute Erfahrungen damit gemacht hätten. Sie erhofft sich viel von der App. „Das wird einen Schub für den Kulturbereich geben“, prophezeite sie.

Auch Infos über öffentlichen Nahverkehr in Bayern

Einfach habe man sich die Suche nach einer vernünftigen Lösung nicht gemacht. Die App geht Kellner-Zotz zufolge auf einen CSU-Antrag von vor drei Jahren zurück. Vaas zufolge hat man sich relativ viel in dem Bereiche angeschaut, es sei aber lange nicht das Richtige dabei gewesen. Bis sich zwei Burschen bei ihm im Büro vorgestellt und ihm das Angebot unterbreitet hätten.

Erklärtes Ziel von Cosmema ist es, mit der App das gesamte öffentliche Leben in Allershausen digital darzustellen. Alles, was die Verwaltung betrifft, aktuelle Meldungen und Pushnachrichten inklusive. Unter anderem haben App-Nutzer auch Zugriff auf den gesamten öffentlichen Nahverkehr in Bayern. Argumente, die im Gremium für breite Zustimmung sorgten. Der Einführung der App steht demzufolge nichts mehr im Weg. Wenn es so weit ist, soll es einen Pressetermin mit detaillierter Vorstellung geben.

Alexander Fischer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.