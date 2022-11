Allershausener Adventstürsänger eröffnen besonderen Kalender

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Der Kulturbeauftragte der Gemeinde Allershausen, Peter Colombo (l.) und seine musikalischen Mitstreiter eröffneten am Sonntag die besondere Aktion. © Beschorner

24 offene Türen warten bis Weihnachten auf die Allershausener: Am Sonntag startete der ganz besondere Adventskalender mit einem ersten Beisammensein vor dem Feuerwehrhaus in Leonhardsbuch.

Allershausen - Die Aktion, bei der sich Allershausener Bürger bereit erklärt haben, bei sich eine alte Tür aufzustellen und zu schmücken, um so an den jeweiligen Tagen bei Glühwein, Süßigkeiten & Co. die Menschen auf das Weihnachtsfest einzustimmen (Liste siehe unten), wurde am ersten Adventssonntag mit einem besinnlichen Stelldichein begonnen: Die Allershausener Adventstürsänger, wie sich der kleine Chor kurzerhand nannte, animierten die Besucher in Leonhardsbuch zum Mitsingen. „Es werd scho glei dumpa“, „Süßer die Glocken nie klingen“ oder auch „Lasst uns froh und munter sein“ verbreiteten Adventsatmosphäre.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Albert Gründel las Adventsgedichte und Weihnachtsgeschichten vor – wie auch schon tags zuvor auf dem Christkindlmarkt. Peter Colombo, der Kulturbeauftragte der Gemeinde, sagte zur Eröffnung, die Veranstaltung des Arbeitskreises Kultur sei auch dazu gedacht, sich zu treffen und ein bisschen zu ratschen. Und genau das taten die Besucher am Sonntag auch – bei Glühwein rot oder weiß, bei Kinderpunsch und bei Gebäck. Und so soll es auch an den kommenden drei Adventssonntagen sein.

Am Feuerwehrhaus in Leonhardsbuch traf man sich am Sonntag am symbolischen Adventstürchen. Das erste öffnet sich nämlich erst am Donnerstag. Fotos: Beschorner © Beschorner

Türchen, öffne dich

Donnerstag, 1. Dezember, Am Anger 17; Freitag, 2. Dezember, Erlenweg 1; Samstag, 3. Dezember, Dominikus-Käser-Straße 42; Sonntag, 4. Dezember, ab 14.30 Uhr Tünzhausen, Amperstraße 18; Montag, 5. Dezember, Zur Hochstatt 6; Dienstag, 6. Dezember, Kohlstattweg 20; Mittwoch, 7. Dezember, Göttschlag 1a; Donnerstag, 8. Dezember, Abt-Joseph-Straße 6; Freitag, 9. Dezember, Ampertalstraße 9 h; Samstag, 10. Dezember, Im Glonnfeld 1a; Sonntag, 11. Dezember, ab 14.30 Uhr Glonnterrassen, Kienberger Straße 3; Montag, 12. Dezember, Jobsterstraße 22; Dienstag,13. Dezember, Johannes-Boos-Platz 1; Mittwoch, 14. Dezember, Von-Sickenhauser-Straße 4; Donnerstag, 15. Dezember, Schulstraße 8; Freitag, 16. Dezember, Birkenweg 6; Samstag, 17. Dezember, Moosstraße 5; Sonntag, 18. Dezember, ab 14.30 Uhr Unterkienberg, Bergstraße 3; Montag, 19. Dezember, Buchstraße 16; Dienstag, 20. Dezember, Jobsterstraße 41; Mittwoch, 21. Dezember, Dominikus-Käser-Straße 14; Donnerstag, 22. Dezember, Atterstraße 17; Freitag, 23. Dezember, Finkenweg 14; Samstag, 24. Dezember, Aiterbach an der Kirche.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.