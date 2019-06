Allershausener SPD will Bürgermeisterkandidaten aufstellen

Es wird in Allershausen einen SPD-Bürgermeisterkandidaten geben. Das haben die Genossen beschlossen - mit knapper Mehrheit.

Allershausen – Die SPD will in Allershausen einen eigenen Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2020 aufstellen. Das ist das Ergebnis eines Mitgliedervotums, das der Vorsitzende Gerhard Schlegel am Montag bei der Jahreshauptversammlung des Ortsverbands Allershausen-Kranzberg abfragte. Doch die Entscheidung, mit einem eigenen Mann ins Rennen zu gehen, fiel knapp aus.

Es war der letzte, aber der wohl wichtigste Tagesordnungspunkt beim Treffen der Genossen im Gasthof Obermeier. Nachdem Manuel Mück (CSU) und Martin Vaas (PFW) ihre Bereitschaft erklärt haben, sich um die Nachfolge von Rupert Popp zu bewerben (wir haben berichtet), war Schlegel der Meinung, „die SPD sollte Flagge zeigen“. Dass die Parteizugehörigkeit in der derzeitigen Lage nicht unbedingt ein Zugpferd sei, wusste auch Schlegel. Aber: Bei einer Kommunalwahl stehe nicht die Partei, sondern der Kandidat im Vordergrund. Zudem könne ein SPD-Bürgermeisterkandidat dafür sorgen, dass künftig vielleicht drei SPD-Gemeinderäte im Gremium sitzen.

Eher gegen die Kür eines eigenen Kandidaten war Gemeinderat Josef Lerchl: Oberste Priorität müsse die Aufstellung einer 20-köpfigen Liste haben, auf der gerne auch Nicht-Mitglieder stehen könnten. Zudem brauche man jemanden mit kommunalpolitischer Erfahrung, „mit einem Newcomer haut das nicht hin“. Ein Genosse sah das anders: Gerade ein Newcomer habe gute Chancen, weil er „keine verbrannte Erde“ habe. Und wieder ein anderer SPDler sagte, „es würde aussehen, als hätten wir aufgegeben“, wenn man keinen Kandidaten benenne. Die Behauptung einiger Mitglieder, man habe aber doch eh niemanden in Aussicht, quittierte Schlegel so: „Ich habe da schon einen Gedanken.“ Die Abstimmung darüber, ob man einen Aspiranten küren soll, war knapp: Sechs Mitglieder stimmten dafür, drei votierten dagegen, ein Genosse enthielt sich.

Lerchl hatte zuvor darüber berichtet, was er und sein Gemeinderatskollege Christian Huber in der vergangenen Zeit an Ideen eingebracht hätten, womit sie erfolgreich gewesen seien (beispielsweise mit dem Forcieren eines Expressbusses nach München und der Anschaffung eines Dokumentenprüfgeräts), und mit was nicht (beispielsweise mit der Abschaffung der Kindergartengebühren).

Über eines von derzeit 20 Mitgliedern des Ortsverbands ärgerte sich Schlegel: Anton Hierhager, 2. Bürgermeister in Kranzberg, lasse nie etwas von sich hören – außer in ärgerlichen Leserbriefen. „Kein Muh, kein Mäh – nothing!“, so Schlegel.

Nicht ärgern muss man sich über die Finanzen: Nach Einnahmen von 500 Euro (darunter 150 Euro Spenden) und 130 Euro Ausgaben (darunter 45 Euro für den Landtagswahlkampf) hat man jetzt 2556 Euro in der Kasse.