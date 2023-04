Zu viele Störungen: Allershausens altes Rathaus bekommt eine neue Heizung

Investition unumgänglich

Beinahe täglich zeigt die Heizungsanlage im alten Rathaus in Allershausen eine Störung an. Nun wird die Gemeinde in die Heizung investieren.

Allershausen – Das alte Rathaus in Allershausen wird von vielen Einrichtungen benutzt: die Bücherei, der Jugendtreff, die Musikschule, die Mutter-Kind-Gruppe – sie alle haben hier ihre Heimat gefunden. Doch seit Jahresbeginn ist die Nutzung der Räumlichkeiten stark eingeschränkt. Grund: Die Heizungsanlage zeigt praktisch jeden Tag eine Störung an und fällt auch immer wieder aus. Jetzt soll es eine neue Heizung geben.

An fast jedem Tag sei inzwischen entweder das Bauamt oder der Bauhof vor Ort, um die Heizung aus- und dann wieder einzuschalten, um sie so wieder zum Laufen zu bringen. Und auch der Jugendtreff werde in dieser Weise immer wieder mal aktiv, um in geheizten Räumlichkeiten arbeiten zu können. Bereits im Januar und Februar, so wurde es nun im Gemeinderat berichtet, seien sowohl die Anlage selbst als auch der Gasanschluss durch das beauftragte Wartungsunternehmen beziehungsweise durch die ESB Bayern überprüft worden. Dabei habe sich herausgestellt, dass eine Reparatur der 160 kW-Heizungsanlage nicht mehr möglich sei, weil die notwendigen Ersatzteile nicht mehr hergestellt würden und deshalb auch nicht mehr geliefert werden könnten.

Diese Erkenntnis hatte dazu geführt, dass das Bauamt mehrere Firmen kontaktiert und um ein Angebot zur Erneuerung der Heizungsanlage gebeten habe. Im Zuge dieses Prozesses habe sich gezeigt, dass auch die begleitende Technik im Heizungsraum des alten Rathauses in Stand gesetzt werden müsse. Das Technische Bauamt der Gemeinde empfiehlt, dass das Gebäude auch weiterhin mit Gas beheizt werden sollte, weil die bestehenden Örtlichkeiten und auch das Heizverteilungssystem darauf ausgerichtet seien.

Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag der Verwaltung und beauftragte das Bauamt, Angebote zur Erneuerung der Gasheizungsanlage samt neuer Heizungstechnik im Keller einzuholen. Dann sollen die Gruppen im nächsten Winter wieder in wohlig warmen Räumen arbeiten und wirken können.

