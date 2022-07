Allershausens Bürgermeister Martin Vaas’ verspätete Volksfestpremiere: Die Zwangspause ist vorbei

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Beim letzten Volksfest vor Corona heizte die Party- und Showband „zruck zu Dir“ den Gästen ordentlich ein. An den Erfolg möchte man nach zwei Jahren Zwangspause nun wieder anknüpfen. © Lehmann

Die lange Pause hat endlich ein Ende. In Allershausen gibt es wieder ein Volksfest. Bürgermeister Martin Vaas wird zum ersten Mal anzapfen.

Allershausen - Das Schicksal einer zweijährigen Pause teilte auch das Allershausener Volksfest mit vielen anderen großen Veranstaltungen. Aber wie bei so vielen anderen Events auch, gibt man heuer wieder Gas: Das inzwischen schon 47. Allershausener Volksfest findet vom Donnerstag, 28. Juli, bis Sonntag, 31. Juli, statt. Für Bürgermeister Martin Vaas wird es das erste „O’zapft is!“ einer Amtszeit sein.

Nicht geändert hat sich durch die Pause, dass das Volksfest vom Schützenverein Diana Allershausen und dem TSV Allershausen organisiert wird und dass die komplette Bewirtung in den Händen der volksfesteigenen Küche der beiden Vereine liegt. Wichtig: Die Maß Bier wird 9,40 Euro kosten, das halbe Hendl 9,80 Euro (jeweils inklusive Bedienung). In einem separaten Weinzelt wird man ruhige Minuten genießen können. Der Schaustellerpark kann wieder mit einem Autoscooter, dem „Tropical Trip“, dem „Sweety“ und dem Kinderhochfahrgeschäft „Bruchpilot“ aufwarten. Das Volksfestprogramm sieht im Einzelnen für Donnerstag ab 18 Uhr ein Standkonzert auf dem Kirchplatz samt Freibierausschank durch das Hofbrauhaus Freising vor.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nach dem Festzug zum Volksfestplatz erfolgt dort zum „Tag der Vereine und Betriebe“ um 19 Uhr der Anstich durch Bürgermeister Vaas, zur musikalischen Unterhaltung spielt die Allershausener Blaskapelle. Am Freitag ist Festzeltbetrieb, ab 19.30 Uhr steht die Party- und Showband „zruck zu Dir“ auf der Bühne. Am Samstag lockt der Familiennachmittag, ab 14 Uhr lädt die Gemeinde alle Bürger über 70 Jahren zu einem halben Hendl und einer Maß Bier ein – es spielt die Allershausener Blaskapelle. Ab 19.30 Uhr spielt unter dem Motto „Show, Musik und mehr“ die seit vielen Jahren am Allershausener Volksfest beliebte Band „Dolce Vita“.

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Volksfest-Abschluss-Gottesdienst, zum Mittagstisch spielt die Haimhauser Dorfmusik, zum Volksfestausklang ab 17 Uhr der Musikverein St. Andreas Eching.

Auch 2022 bringt der Volksfestbus die Bürger aus dem Gemeindebereich wieder sicher nach Hause. Die Haltestelle befindet sich an der Kienberger Straße in Höhe des Festzeltes.

Die Besucher müssen, darauf weist der Volksfestausschuss explizit hin, mit Kontrollen von Taschen größer als DIN A4 rechnen. Am besten also große Taschen und gefährliche Gegenstände zu Hause lassen. Am Freitag- und Samstagabend werden zur Sicherstellung der Anforderungen des Jugendschutzgesetzes Armbänder durch den Sicherheitsdienst verteilt. Jugendliche, deren Alter nicht feststellbar ist, erhalten keinen Zutritt. Die Entscheidung, das Volksfest durchzuführen, sei erst am 30. März gefallen, erinnert sich Martin Vaas. Sein Dank gilt Markus Neumayer, Werner Batoja und dem gesamten Volksfestausschuss für den Mut, trotz aller Risiken und Unsicherheiten das Volksfest durchzuführen. Vaas ist sich sicher: „Es war die richtige Entscheidung.“ Denn: „Unser Volksfest hat uns allen gefehlt und heuer können wir es wieder genießen.“

Fußballer-Erinnerungen

Zu einem gemütlichen Treffen kommen am Samstag alle Allershausener Fußballer auf dem Volksfest zusammen, die früher in der 1. und 2. Mannschaft gespielt haben und jetzt bereits über 60 Jahre alt sind. Im Volksfestzelt sollen ab 14 Uhr lustige und listige Geschichten von annodazumal ausgetauscht und darüber wieder einmal gefachsimpelt und geschmunzelt werden. Auch über Fotos aus dieser Zeit kann man sich amüsieren. Ehefrauen und Partnerinnen sind dazu ebenfalls herzlich eingeladen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.