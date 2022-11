Allershausens Christkindlmarkt war heuer kleiner, aber schön wie eh und je

Bürgermeister Martin Vaas eröffnet zum ersten Mal den Christkindlmarkt

Von Andreas Beschorner schließen

Allershausens Christkindlmarkt hat trotz Pause keine Fans eingebüßt. Dafür aber Vereine, die sich daran beteiligen. Schön war er trotzdem. Und wie!

Allershausen - Fast drei Jahre lang gab es das nicht mehr, fast drei Jahre lang lag nicht mehr der Duft von Glühwein und Punsch über dem Schulhof, fast drei Jahre lang konnte man sich nicht an den wärmenden Feuerstellen versammeln, sich auf Weihnachten einstimmen und dabei auch noch Kultur genießen. Denn man schrieb – wie in so vielen Gemeinden – das Jahr 2019, als auch in Allershausen der letzte Christkindlmarkt stattfand. Damals hieß der Rathauschef noch Rupert Popp, heuer eröffnete sein Nachfolger Martin Vaas erstmals den Christkindlmarkt.

Begleitet vom Jugendblasorchester Ampertal und geistlich unterstützt durch Pfarrer Hermann Schlicker und Pfarrerin Karin Volke-Klink rief Vaas den zahlreichen Gästen bei der Eröffnung kurz und knapp zu: „Genießen Sie den Weihnachtsmarkt, nutzt alles, was da ist.“ Und da ließ sich keiner zwei Mal bitten.

Während sich Mama und Papa draußen im Kalten mit Weihnachtsaccessoires eindecken oder auch den zahlreichen kulinarischen Verlockungen nachgeben konnten, machte es sich der Nachwuchs gerne drinnen im Warmen gemütlich: Von 15.30 bis 17 Uhr gab es die beliebte Kinderwerkstatt, bis 18 Uhr zog Albert Gründel mit Weihnachtsgeschichten die Kleinen in seinen Bann. Später am Nachmittag gab es noch hohen Besuch: Der Nikolaus verteilte Geschenke an die Kleinsten der Kleinen. Als es schon dumpa wurde, stattete der Sängerhort Kranzberg der Nachbargemeinde einen Besuch ab, ganz dunkel war es schon, als der Posaunenchor der evangelischen Gemeinde Oberallershausen festliche Töne erklingen ließ.

+ Seinen ersten Christkindlmarkt eröffnete Bürgermeister Martin Vaas, obwohl er bereits im dritten Jahr im Amt ist. Den Segen für den Markt gaben Karin Volke-Klink und Pfarrer Hermann Schlicker. © Beschorner

Ab 18 Uhr brannten dann die beliebten Stockfeuer, verbreiteten endgültig gemütliche Weihnachtsatmosphäre und luden zum Ratschen und zum Genießen ein. Einen Besucher, der danach nicht auf den ersten Advent und die Zeit bis Weihnachten eingestimmt war, muss man wohl lange suchen – auch wenn die Menschen sich in diesem Jahr nur noch an zwölf Standl die Zeit vertreiben konnten. „Wir hatten schon mal 18“, sagte Vaas. Der Schwund sei Corona geschuldet. Die Älteren in den Vereinen hätten sich nach der langen Pause nun teilweise komplett zurückgezogen. „Alle tun sich schwer, freiwillige Helfer zu finden“, erklärte Vaas das Dilemma – in dem übrigens auch die Kirche steckt, weswegen Pfarrer Hermann Schlicker in Begleitung der Sternsinger gekommen war.

+ Wenn in Allershausen was geboten ist, sind die Senioren aus dem SSZ mit dabei. Das ist beim Christkindlmarkt nicht anders. Zur Eröffnung am Samstag waren sie in Begleitung von SSZ-Mitarbeitern und Angehörigen gekommen, um die Vorweihnachtszeit einzuläuten. Organisiert hatte den Ausflug die Leiterin der Sozialbetreuung, Sabine Kluth, die jedes Mal wieder glücklich und überwältigt ist, dass die Angehörigen der Heimbewohner das so unterstützen. © Beschorner

Die wiederum hatten Flyer dabei, die sie beim Christkindlmarkt verteilten. „Wir brauchen dringend Unterstützung, um am Heilig-Dreikönigstag den Segen in die Häuser zu bringen“, erklärte Schlicker. Denn hätten die Heiligen Drei Könige früher nur eine Adresse gehabt, zu der sie laufen mussten, stehe man heute vor einem ganz anderen Problem: Allershausen werde immer größer, die Freiwilligen aber nicht mehr. An 2260 Türen im Gemeindegebiet müssten die Sternsinger klopfen, hatte Martin Vaas die genaue Zahl der Haushalte Allershausens parat. Wer diese schöne Tradition mit Leben füllen möchte, meldet sich bei Allershausens Mesnerin Doris Gutmann unter Tel. (01 60) 98 21 89 40.

