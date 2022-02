Allershausens Künstlerin Renate Vogt - der Weg einer Kämpferin

Von: Andreas Beschorner

Der Ort des Schaffens: Renate Vogt im Malzimmer im Keller ihres Hauses, wo sich seit Jahren die Gruppe „Kunst an der Glonn“ trifft. © Beschorner

Das Leben schreibt schöne Geschichten. Und bewegende. Das wird am Lebenslauf der Allershausener Künstlerin Renate Vogt sehr deutlich.

Allershausen – Man sagt das gerne so dahin: ein bewegtes Leben. Doch für die Vita von Renate Vogt trifft das wirklich und tatsächlich zu. Die 77-Jährige bezeichnet sich selbst als „Reisetante“, war beruflich höchst erfolgreich, hat aber privat einige Schicksalsschläge verarbeiten müssen. Die Frau, die 1990 in Allershausen eine neue Heimat gefunden hat und mit direktem Blick auf die sanft plätschernde Glonn wohnt, ist als Künstlerin und Kultur-Organisatorin ein unverzichtbarer Teil des Allershausener Lebens. Dem Freisinger Tagblatt hat sie Zutritt zu ihrem Haus gestattet – der Ort, an dem sie wirkt, in dem man anhand der Bilder Stationen ihres Lebens nachvollziehen und so eine Weltreise unternehmen kann.

„Da war ich auch schon“: Renate Vogts Haus ist eine Galerie mit eigenen Bildern aus fernen Ländern. © Beschorner

Renate Vogt ist eine, die sich interessiert. Nicht nur für die Kunst, sondern auch für das politische Leben in ihrer Gemeinde. Und weil sie beide Lebensbereiche mit Herzblut verfolgt, muss sie erst einmal ihrem Frust etwas Luft machen: Die Parksituation in der Siedlung ärgert sie, aber auch, dass die von ihr ins Leben gerufenen und organisierten Kunstausstellungen im Allershausener Rathaus nicht so richtig gewürdigt werden. Beispiel: Wenn mal eines der Bilder herunterfällt, findet sich niemand in der Gemeindeverwaltung, der es wieder aufhängt.

Hinzukommen seit zwei Jahren die corona-bedingten Einschränkungen: Der Malkreis, den sie ins Leben gerufen hat und der unter dem Namen „Kunst an der Glonn“ einen guten Ruf genießt, kann sich nicht mehr regelmäßig treffen. Der Kern aus rund sechs Personen kommt normalerweise einmal pro Woche im Keller von Renate Vogt zum gemeinsamen Arbeiten zusammen. Im Lockdown fielen alle Treffen ganz aus und starteten dann nur sehr zögerlich. Ein bisschen hört man also den Frust heraus, den Renate Vogt inzwischen manchmal verspürt. Doch Vogt ist – und zwar in allen Lebensbereichen – eine Kämpferin, hat schon viele Krisen überstanden und verarbeitet.

Zwischendurch bliebt Renate Vogt aus Allershausen keine Zeit für die Kunst

Lange Zeit hat Renate Vogt in Mannheim verbracht, hat dort in einem Künstlerkreis mit Ende 20 mit Ölmalerei begonnen. Für ein Jahr ging sie 1972 mit ihrem ersten Mann und zwei kleinen Kindern nach Argentinien. Nach kurzer Zeit erkrankte sie schwer, ging nach Deutschland zurück und im Jahr darauf verstarb ihr Mann. Ein Einschnitt, die Kunst musste Pause machen. Renate Vogt hat dann Soziologie, aber auch ein wenig BWL an der Uni Mannheim studiert, übte einen Halbtagsjob als Fakultätsbeamtin aus und zog ihre beiden Töchter groß.

1984 trat sie als Verwaltungsleiterin eines Max-Planck-Instituts in Mainz einen Vollzeitjob an, für Kunst blieb wieder keine Zeit. Aufreibend war diese Aufgabe, erinnert sich Vogt zurück. Zu aufreibend. 1988 wechselt sie in die Zentrale der Max-Planck-Gesellschaft nach München, ist dort Revisorin im Bereich Organisation und kann dem nachgehen, was sie so gut kann und was ihr Freude macht, wie sie selbst sagt: organisieren. Das wird ihr auch später helfen, wenn sie beispielsweise als Mitglied des Arbeitskreises Kultur in Allershausen zur Gestaltung des Christkindlmarkts beiträgt, wenn sie 2014 und 2017 die beiden großen Kunstwochenende in der Ampertalhalle auf die Beine stellt, viele Ausstellungen für den Künstlerkreis „Kunst an der Glonn“ organisiert, wenn sie versucht, Allershausener Fahrgemeinschaften zu Konzerten zu bilden – Stichwort: „Kultur erfahren“ und einiges mehr.

1992 kehrt die Freude am Malen wieder in das Leben von Renate Vogt zurück: Bei Malkursen in der Malakademie Schloß Goldegg und anschließenden Malreisen entdeckt sie die Aquarellmalerei für sich. Rund zehn Jahre lang ist sie so im Mittelmeerraum unterwegs. Doch das reicht Renate Vogt irgendwann nicht mehr. 2006 beginnt sie, mit Acryl zu malen, nimmt Malunterricht, unter anderen bei Gabriele Beer und kann sich neue Techniken und Kenntnisse aneignen. Und weil sie so eine „Reisetante“ ist, verarbeitet sie Eindrücke ihrer vielen Reisen collagenhaft in Bildern. „Ich will das im Bild festhalten, was für mich typisch für ein Land ist“, sagt Vogt. Und so ist ihr Haus voller Bilder mit Motiven aus Japan, Griechenland, Spanien, Vietnam, Österreich, Kuba, Afrika, und und und. Ob es denn ein Land gebe, in dem sie noch nicht war? Vogt überlegt etwas. Dann: „Russland.“

Die Reisen unternimmt sie mit ihrem zweiten Mann, Holderich Mager, der ein großer Bergtouren- und Skitourengeher ist, aber auch gerne reist. Daneben ist er – genau wie Vogt – begeisterter Segler, diverse Segeltörns erleben die beiden und liefern Vogt weitere Motive und Eindrücke für ihre Bilder. Vogt malt aber auch die spektakulären Berge, auf die sie gestiegen sind (den Kilimandscharo zum Beispiel) oder Berge von denen er mit seinen Skiern abgefahren ist. Ab 2004 veranstaltet Renate Vogt jährlich die Ausstellung „Kunst an der Glonn“ in ihrem Haus im Ortsteil Reckmühle, bei neben ein paar eigenen Bildern, vor allem Werke von anderen Hobbykünstlern aus Allershausen und Umgebung präsentiert werden.

Bis zum Jahr 2014 war das ein fester Termin im Kulturleben der Gemeinde, dann aber wird es Renate Vogt und ihrem Mann altersbedingt zu viel, es hängt zu viel Arbeit daran, die Vorbereitungen eines solchen Festes zu anstrengend. Aber der Name „Kunst an der Glonn“ für den Künstlerkreis bleibt, man entwirft eine Homepage und gibt sich ein Logo.

Die Trauer um ihren Mann hat sie in der Kunst verarbeitet

Am 1. Juni 2021 stirbt Holderich Mager im Alter von 86 Jahren. Es ist die Kunst, die Vogt hilft, diesen neuerlichen Schicksalsschlag zu verarbeiten – und das auf ganz außergewöhnliche Weise. Der Sarg, in dem Holderich Mager verbrannt werden soll, wird zu ihr nach Hause in den Malraum im Keller geliefert. Vogt und einige Malfreundinnen machen sich daran, den Sarg zu bemalen – mit Motiven, die das Leben des Holderich Mager, seine Berge und die gemeinsamen Erlebnisse darstellen. Und damit nicht genug: Vogt bemalt später auch die Urne, in der die Asche bestattet wird.

Das sei schon eine eigene Erfahrung gewesen, gibt Vogt zu, als der Sarg in ihrem Keller stand, aber es habe ihr sehr geholfen, die Trauer zu verarbeiten. Aber auch wenn es mit den Ausstellungen nicht mehr so läuft, wie sich das Vogt vorstellt, wenn Vogt nicht genau sagen kann, wie es damit weitergeht, eines steht für sie fest: Der Kunst wird sie treu bleiben. Und reisen wird sie. Die nächsten Segeltörns sind schon fest eingeplant. Renate Vogt ist eben eine Kämpferin.

