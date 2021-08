Allershausens Mittelschüler verabschiedet: Alle Hürden gemeistert

Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt

Es war ein Schuljahr geprägt von Maskenpflicht und Schnelltests und vielen Herausforderungen: Die haben die Absolventen der Mittelschule Allershausen alle gemeistert.

Allershausen - Gewachsen an vielen Herausforderungen wagen die Abschlussschüler der Mittelschule Zolling nun den Sprung in ein neues Leben, ganz ohne vertraute Lehrkräfte und Mitschüler und Mitschülerinnen. Der Abschlussgottesdienst in der Allershausener St.-Josefs-Kirche, organisiert und angeleitet von Christian Rester und Marina Borchers, erinnerte die Absolventen an die gemeinsame Schulzeit, sollte aber auch einen symbolischen Übergang in das neue Leben darstellen.

Daraufhin in der Schulturnhalle angekommen, eröffnete Schulleiter Georg Riedel die Feier und begrüßte alle Anwesenden und vor allem die „Hauptehrengäste“, die Abschlussschüler und Abschlussschülerinnen der Klassen 9 a und 9 b.

Zuerst richtete der 2. Allershausener Bürgermeister Manuel Mück seine Worte an die Absolventen. Mück bestärkte sie, indem er betonte, dass ihnen nun alle Tore der Welt offenstehen würden und sie noch viel erreichen könnten. Auch Anton Hierhager, 2. Bürgermeister von Kranzberg, schloss sich an und freute sich mit den Jugendlichen an diesem großen Tag. Abschließend beglückwünschte auch Mario Berti, Bürgermeister von Hohenkammer, die Mittelschüler und erinnerte sich auch an seine eigene Schulzeit in Allershausen zurück. Im weiteren Verlauf zog Schulleiter Georg Riedel Bilanz und verkündete stolz: „Da brauchen wir uns nicht verstecken!“

Von den 31 Schülerinnen und Schülern der neunten Klassen sind 30 zum Quali angetreten. Diesen haben 28 erfolgreich bestanden, den Mittelschulabschluss erreichten alle. 14 Absolventen haben einen Ausbildungsplatz gefunden, neun versuchen ihr Glück auf dem M-Zug an der Mittelschule in Zolling. Zwei Schülerinnen wagen sich an ein freiwilliges soziales Jahr, einige gehen auf die Berufsschule. Insgesamt haben sieben Schülerinnen und Schüler eine Eins vor dem Komma. In Namen beider Klassen bedankten sich daraufhin die Klassenelternsprecherin Ruth Langer sowie die Schülersprecherin Stefania Chebaru bei den beiden Klassleitungen Andrea Giglberger (9a) und Oliver Kölbl (9b) und ließen das Schuljahr Revue passieren.

Auch wenn die Pandemie den Klassen teilweise Steine in den Weg gelegt hat, so haben sie mithilfe von Zusammenhalt und Durchhaltevermögen alle Hürden gemeistert. Anhand einer kleinen Bilderzeitreise blickten die Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler auf die vergangenen Jahre an der Mittelschule Allershausen zurück und wurden abschließend mit dem heiß ersehnten Abschlusszeugnis belohnt.

Die Lehrerband sorgte während der Feierlichkeit mit den Liedern „Cover me in sunshine“ und „Sweet home Allershausen/Kranzberg/Kirchdorf/Hohenkammer“ für gute Stimmung und verabschiedete die Jugendlichen gebührend.

Andrea Giglberger

