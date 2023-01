Allershausens Rathauschef: „Es braucht ein Jahr ohne Störeinflüsse“

Im Eggenberger Feld in Allershausen tut sich was. Die Baugrube für den neuen Kindergarten ist bereits ausgehoben.

Jahresinterview mit Bürgermeister Martin Vaas

Über die Herausforderungen, die 2022 mit sich brachte und die Wünsche, die 2023 für Allershausen anstehen hat Bürgermeister Martin Vaas mit dem FT gesprochen.

Allershausen – Krisen mit globalen Auswirkungen haben das Jahr 2022 geprägt. Auch die Gemeinden im Ampertal haben mehr oder weniger die Folgen dieser weltweiten Entwicklungen gespürt. Wie sich das in 2022 ausgewirkt hat und was das für 2023 wahrscheinlich bedeutet, das hat das Freisinger Tagblatt die Rathauschefs im Ampertal gefragt. Am schnellsten hat Allershausens Bürgermeister Martin Vaas geantwortet. Mit dem PFW-Mann beginnt heute die Ampertal-Serie der FT-Interviews.

Herr Vaas, mit welchem Wort würden Sie das Jahr 2022 als Bürgermeister charakterisieren?

„Wieder kein normales Jahr“. Wobei es eigentlich noch nie ein „normales Jahr“ gegeben hat. Nur waren vor 2020 die meisten Katastrophen, Kriege und Seuchen weit von uns entfernt und haben somit unser Leben nicht ausschlaggebend beeinflusst.

Was waren die Herausforderungen im vergangenen Jahr?

Neben dem Tagesgeschäft, sich auf ständig ändernde Situationen einzustellen. Durch die Überlagerung von Corona, Flüchtlingswelle und Ukraine-Krieg rückten andere Herausforderungen in den Hintergrund. Angefangen bei der Kinderbetreuung bis hin zur Verwaltung mussten unterschiedlichste Problematiken gelöst werden.

Wie haben sich die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg auf die Arbeit in der Gemeinde und die Projekte ausgewirkt?

Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Ablauf unserer Projekte unter den gegebenen Umständen ganz zufrieden. Es hat natürlich in einigen Fällen zu Verzögerungen geführt, was aber nicht nur dem Krieg geschuldet ist, sondern bereits 2021 durch Corona aufgetreten ist. Jedoch glaube ich, dass in manchen Punkten Corona und der Ukraine-Krieg eine willkommene Ausrede waren.

Welche Ziele haben Sie erreicht? Und welche nicht?

Die großen Ziele waren der Baubeginn des Kindergartens und der Planungsbeginn des kommunalen Wohnungsbaus im Eggenberger Feld-Süd. Außerdem wurde in nur wenigen Monaten die Bauleitplanung für die neue Gewerbefläche an der FS 6 umgesetzt, sodass bereits im letzten Jahr mit den Baumaßnahmen begonnen werden konnte. Leider konnte mit dem Bau der Glonnbrücke in Oberallershausen nicht begonnen werden, was zum größten Teil an den Förderrichtlinien des Freistaats lag. Dazu kann ich nur sagen: Warum soll man es einfach machen, wenn es auch umständlich geht?

Wie beurteilen Sie die Verkehrssituation? Wird sich im kommenden Jahr was bei der Ortsumfahrung tun?

Nach meinem Empfinden gleicht sich das Verkehrsaufkommen inzwischen wieder dem Niveau an, das vor der Pandemie geherrscht hat. Wie es mit der Umfahrung weiter geht, hängt größtenteils von der letzten Verkehrszählung im Oktober 2022 ab. Die Auswertungen sind nach Auskunft des staatlichen Straßenbauamts aber noch nicht abgeschlossen. Mit einem Ergebnis können wir voraussichtlich im ersten Quartal 2023 rechnen. Ob und mit welcher Trassenführung in die Planungen gegangen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt also noch nicht bekannt. Somit bleibt abzuwarten, was die Verkehrszählung ergeben hat.

Wie war 2022 die Stimmung im Gemeinderat?

Aus meiner Sicht kann ich die Stimmung und die Zusammenarbeit als sehr gut bezeichnen. Dass sich bei zwanzig Gemeinderatsmitgliedern aufgrund unterschiedlicher Ansichten hin und wieder angeregte Diskussionen ergeben, ist meiner Meinung nach ganz normal. Wichtig ist aber, dass dies auf einer sachlichen und fairen Ebene geschieht und man dabei das Beste für die Gemeinde im Blick behält. Dank dieser guten Arbeitsweise wurden 2022 einige Projekte auf den Weg gebracht und weitere bereits geplant.

Was haben Sie sich als Rathauschef für 2023 vorgenommen? Was steht auf der Agenda?

Die bereits laufenden Projekte voranzutreiben, wie den Kindergartenbau und den Wohnungsbau. Des Weiteren sind die Energiewende, Gewerbeentwicklung, Radwegebau und die Erstellung eines Konzepts zur Ortsentwicklung unter anderem Themen, die 2023 auf der Agenda stehen. Um alle Punkte zu bearbeiten, braucht es aber ein Jahr ohne größere Störeinflüsse. Deshalb bin ich etwas vorsichtiger geworden mit meinen Prognosen, denn die letzten Jahre habe ich eines gelernt: Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.

Die Energiewende im Landkreis soll beschleunigt werden. Was steht an? Provokativ gefragt: Wie viele Windräder darf und soll es in Ihrer Gemeinde geben?

Mit dem neuen „Wind-an-Land-Gesetz“ ist das Thema Windrad in einen anderen Fokus gerückt. Somit werden sich alle Kommunen dieser Herausforderung stellen müssen. Auch wir müssen uns und haben uns bereits damit befasst. In unserer Gemeinde gibt es nicht viele Flächen, die sich als Standort für ein Windrad eignen. Aus diesem Grund ist es aus meiner Sicht unumgänglich, alle Beteiligten so früh wie möglich in den Prozess zu integrieren und den Rahmen für eine verträgliche Entwicklung aufzuzeigen. Wie viele Windräder letztendlich auf unserem Gemeindegebiet errichtet werden können, ist von den unterschiedlichsten Faktoren abhängig und kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden. Was aber jetzt schon sicher ist: Es werden in Zukunft auch in der Gemeinde Allershausen Windräder stehen.

2023 sind Landtagswahlen – immer ein guter Zeitpunkt, Wünsche zu äußern. Welche Wünsche und Forderungen haben Sie an die Staatsregierung?

Einen Abbau der Bürokratie. Er würde vieles vereinfachen und die Zeit der Umsetzung von Projekten auf ein erträgliches Maß reduzieren. Und es sollten Aufgaben, die nicht in die Zuständigkeit der Kommunen fallen, nicht durch Zuschüsse und Fördergelder auf diese abgeschoben werden.

Mit welchem Satz würden Sie am 31.12.2023 das dann vergangene Jahr gerne charakterisieren?

Endlich wieder Frieden in Europa.