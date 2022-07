Allershausens Schulleiter geht in den Ruhestand: „Seine Kinder“ werden ihm fehlen, das Schulsystem nicht

Von: Andrea Beschorner

Teilen

Inmitten „seiner Kinder“ hat Georg Riedel sich mehr als 40 Jahre als Lehrer immer am wohlsten gefühlt. Jetzt geht er in den Ruhestand. © Hans Katzenbogner

Nach 22 Jahren an der Spitze der Schule Allershausen geht Georg Riedel in den Ruhestand. Schwer fällt ihm dieser Schritt nicht. Der Grund: „Das fragile Schulsystem“.

Allershausen – Wenn Georg Riedel über seine Zeit an der Schule Allershausen spricht, dann macht er das voller Respekt, Dankbarkeit und Wertschätzung. Seine Schüler nennt er „meine Kinder“, die Lehrer und alle Verantwortlichen im Hintergrund sind in seinen Erzählungen „meine Family“. Klingt, als würde dem 65-Jährigen der Abschied in den Ruhestand nach 22 Jahren an der Spitze der Schule unendlich schwer fallen. Da ist es schon ein wenig überraschend, als er im Brustton der Überzeugung sagt: „Ich bin so froh, wenn ich weg bin.“ Er sei müde und „möchte diese Last jetzt endlich abgeben.“ Der heutige Samstag ist der erste Tag seit mehr als 40 Jahren in Georg Riedels Leben, dem kein nächster Schultag mehr folgen wird. „Und das ist gut so – alles hat seine Zeit.“

Im Gespräch mit dem FT lässt Georg Riedel sein Berufsleben Revue passieren, vor allem die Zeit in Allershausen. Und dabei wird eines schnell klar: Nicht die Schüler sind der Grund dafür, dass er müde ist. Nicht das Lehrerkollegium und auch nicht die Eltern, die, wie er sagt „meist eine stille Form der Wertschätzung für die Schule an den Tag legen“. Was Riedel in den vergangenen Jahren „schon vor Corona aber seither massiv“ immer mehr belastet: „das fragile Schulsystem“. Was den Schulleitern und Lehrkräften aufgehalst werde, sei Wahnsinn. Im vergangenen Jahr habe er sich gefühlt „wie der Lastenesel des Kultusministeriums“.

Schulleiter und Lehrer sind der Lastenesel des Kultusministeriums

Der Ausgleich für all die Last der Verantwortung waren all die Jahre die Kinder, „diejenigen, um die es hier in erster Linie gehen soll“. Und die Riedel stets an die erste Stelle rückte. „Wir haben eine bunte Mischung hier, ein paar Rabauken sind es freilich schon – aber auch viele, die mir das Leben leicht gemacht haben.“ Und so blickt Riedel auf seine Zeit als Lehrer auf eine Art und Weise zurück, die er auch im Unterrichtsalltag stets an den Tag gelegt hat: Unaufgeregt, ohne die Balance zwischen Milde und Strenge zu verlieren.

Schon immer wollte Georg Riedel Lehrer werden – „Lehrer und mehr“. Und das habe er dann auch erreicht. Doch seit diesem Berufswunsch seien viele Jahre ins Land gegangen, vieles habe sich verändert – und das „leider nicht nur zum Positiven“.

Ob er denn, mit all seinem Wissen, heute noch einmal dieselbe Entscheidung treffen würde? „Ich würde mir schon überlegen, etwas anderes zu machen“, sagt er. Entweder etwas Handwerkliches oder in der Land- und Forstwirtschaft. Doch denkt er an sein Lehrerkollegium, das zum Teil schon jahrzehntelang an seiner Seite ist und ihn immer in allem unterstützt hat, kommt er am Ende doch zu dem Schluss, alles richtig gemacht zu haben: „Ich bereue nichts!“

Auf Augenhöhe mit den Kindern und Jugendlichen

In der Rede an seine letzten Abschlussklassen unterstrich der Pädagoge, wie wichtig Werte seien. Das hat er „seinen Kindern“ nicht erst am letzten Tag an der Schule Allershausen mit auf den Weg gegeben, sondern ihnen immer zu vermitteln versucht. Wichtig dabei: Für ihn gelten dieselben Werte genauso wie für die Schüler – von Zuverlässigkeit über Pünktlichkeit bis hin zu Höflichkeit. Und vielleicht ist auch gerade das der Grund dafür, dass Riedel nicht nur zur großen Überraschungsabschiedsfeier am vergangenen Mittwoch von den Mädchen und Buben der Grund- und Mittelschule mit Geschenken überhäuft worden ist und wieso bis zum letzten Schultag immer wieder kleine Abschiedsgeschenke im Sekretariat für ihn abgegeben wurden: Riedel hat sich stets auf Augenhöhe mit den Kindern bewegt.

„Ich bereue nichts!“, sagt der Pädagoge. Auch, wenn es am Schulsystem viel zu verbessern gäbe. © Hans Katzenbogner

Und was wird dem 65-Jährigen fehlen, wenn er am kommenden Montag ausschlafen kann, anstatt wie die Jahrzehnte davor in der ersten Ferienwoche noch in die Schule zu fahren? „Meine Kinder und mein Kollegium“, sagt Riedel und wird dann doch ein wenig wehmütig. „Es war schon eine schöne Zeit.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Zwar sei sein Ruhestand nicht generalstabsmäßig durchgeplant, wie er sagt, seien da keine neuen Hobbys. Aber einige „alte“, denen er sich jetzt wieder mehr widmen möchte. Denn: „Ich gehe nicht in Pension, um die Füße hochzulegen.“ Die Tochter sei zwar schon aus dem Haus. Aber Arbeit im Haus und Garten, Zeit für seine Islandpferde und die Instrumente, die Georg Riedel spielt – vom Akkordeon bis hin zum Klavier – werden ihn künftig beschäftigen. Und da seine Frau – ebenfalls Lehrerin – noch einige Jahre arbeiten wird, sei schon auch angedacht, ihr mehr im Haushalt abzunehmen.

Georg Riedel geht, Thomas Nistler kommt

Am ersten Tag des neuen Schuljahres übernimmt dann Thomas Nistler, bislang in der Echinger Grund- und Mittelschule der Chef, die Schule in Allershausen. „Ich wünsche ihm allzeit eine glückliche Hand, gute Nerven und ein dickes Fell.“ Seines sei im Lauf der vergangenen Jahre dünn geworden. „Und deshalb sei jetzt der richtige Zeitpunkt, „Leb wohl“ zu sagen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.