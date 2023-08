Allershauser Räte wollen sieben PV-Anlagen auf gemeindlichen Dächern ausschreiben

Von: Andreas Beschorner

Das Dach des Allershauseners Rathauses eignet sich laut der Firma HPE sehr gut für eine Photovoltaikanlage. © zz

Die Gemeinderäte haben zwei Schritte Richtung Energiewende gemacht: Geeignete Dächer der Gemeinde für PV-Anlagen wurden vorgestellt und ein Elektroladepark im Gewerbegebiet genehmigt.

Allershausen – Die Energiewende nahm am Dienstag im Allershausener Gemeinderat breiten Raum ein: Zum einen wurde den Gemeinderäten eine Studie vorgelegt, auf welchen gemeindlichen Liegenschaften sich PV-Anlagen eignen würden, zum anderen plant ein privater Betreiber im Gewerbegebiet „Kammerfeld Süd“ einen Elektroladepark für Pkw. Für alles hatte der Gemeinderat offene Ohren, beide Vorhaben wurden abgesegnet.

Elf Gebäude sind es, die die Firma HPE (Hofmann Planung und Entwicklung GmbH) aus Johanniskirchen im Auftrag der Gemeinde unter die Lupe genommen hatte. Und Antworten geliefert hat auf diese Fragen: Auf welche Dächer gemeindlicher Liegenschaften kann wie viel an Photovoltaik „draufgepackt“ werden, was kostet das und wann würden sich die Investition amortisieren? Dabei hatte HPE auch berücksichtigt, welcher Anteil der jeweils erzeugten Strommenge in das Netz eingespeist würde, ob es sich also um Volleinspeisung oder um Überschusseinweisung mit Energienutzung handeln würde.

Sieben Dächer kommen in Allershausen für PV-Anlagen in Frage

Das Ergebnis der Berechnung für die elf Gebäude: Bei vier Objekten (bei der Ampertalhalle und bei den Feuerwehrhäusern in Aiterbach, Allershausen und Leonhardsbuch) läge bei einer PV-Leistung von jeweils 30 kWp die Amortisationszeit bei über 15 Jahren, bei den restlichen sieben untersuchten Gebäuden (beim Feuerwehrhaus Tünzhausen, bei den Kitas Allershausen, Am Ampergrund und Am Mühlbach sowie beim Rathaus, Hochbehälter und Wasserhaus) bei 15 Jahren oder weit darunter. Der Gemeinderat beschloss, jene sieben Projekte mit einem Amortisationszeitraum unter 15 Jahren zu priorisieren und dafür noch genauere Berechnungen und Planungen erarbeiten zu lassen.

Das Ziel: Noch in diesem Jahr sollen die ersten PV-Anlagen ausgeschrieben werden. Die Investition für diese sieben Anlagen, die eine Gesamtleistung von 177 kWp aufweisen würden, liegt bei rund 330 000 Euro.

Acht Ladeplätze für Pkw sollen in Kammerfeld Süd entstehen

Eine andere Maßnahme ganz im Sinne der Energiewende erhielt am Dienstag ebenfalls Grünes Licht vom Allershausener Gemeinderat: Im Gewerbegebiet „Kammerfeld Süd“ soll ein Elektroladepark mit acht Ladeplätzen, zwei Trafo-Containern und einem kleinen Shop samt WC-Container errichtet werden. Dabei, so hieß es im Bauantrag, müssten die Ladeplätze auf einer Länge von insgesamt 31,6 Metern überdacht werden.

Die geringfügigen Überschreitungen der im Bebauungsplan vorgegebenen Grenzen um 0,6 Meter im Westen und 2,4 Meter im Osten wurden genehmigt, zumal dadurch die Sichtverhältnisse nicht eingeschränkt würden. Und auch die um Überschreitung um 0,1 der mit 0,6 vorgegebenen Grundflächenzahl, die angibt, in welchem Grad das Areal versiegelt werden darf, sei nicht zu vermeiden, da der Tankstellenverkehr für Zu- und Abfahrten sowie Stellplätze eben viel Platz benötige.

