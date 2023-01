Windparks: Planungen im Ampertal laufen auf Hochtouren - Bürger sollen profitieren

Von: Andreas Beschorner

Zwei Windräder sollen im Bürger-Windpark in Hohenkammer entstehen. Weitere plant die BEG in der Hallertau, in Allershausen und in Jesenwang (Landkreis Fürstenfeldbruck). © Archiv

Zwei Windräder drehen sich derzeit im Landkreis: in Paunzhausen und in Fahrenzhausen. Doch so wie es aussieht, werden demnächst weitere Anlagen hinzukommen.

Landkreis – Jetzt weht ein frischer Wind durchs Ampertal. Nachdem in Bayern die 10H-Regelung für Windräder wesentlich gelockert wurde, nachdem Landrat Helmut Petz die kommenden Jahre zur Dekade der Energiewende ausgerufen hat und nachdem durch das Wind-an-Land-Gesetz den Kommunen die Gefahr droht, Windräder dort platzieren zu müssen, wo es ihnen vorgeschrieben wird, hat das Thema Windkraftanlagen im Landkreis starken Rückenwind bekommen.

Besonders weit ist man schon im Ampertal – in dem Gebiet also, wo bereits zwei Windräder fleißig Strom erzeugen: In Hohenkammer will die BürgerEnergieGenossenschaft (BEG) nach dem Vorbild der Anlage bei Kammerberg (Gemeinde Fahrenzhausen) zwei Bürgerwindräder errichten. Und in Allershausen lotet man gerade zusammen mit der BEG Standorte im Schwarzholz aus.

Neue Projekte werden bei Infoveranstaltung vorgestellt

Am kommenden Montag, 30. Januar, dürfte die Mehrzweckhalle in Hohenkammer um 19 Uhr einen großen Andrang erfahren. Denn dann werden die BEG, Bürgermeister Mario Berti und Landrat Petz über den geplanten Bürger-Windpark informieren. BEG-Vorstand Andreas Henze gibt sich im Vorfeld der Veranstaltung noch etwas bedeckt, verspricht aber, dass es Infos zum Zeitplan, zum Stand der Planung und zu anderen wichtigen Themen geben wird.

Errichtet werden sollen – und zwar im Westen des Gemeindegebiets – zwei Windräder der Marke Enercon E-160 (also mit einem Rotordurchmesser von 160 Meter). Der geschätzte Ertrag soll 26 800 Megawattstunden pro Jahr betragen, was dem Stromverbrauch von 19 000 Personen entspricht. Zum Vergleich: Der jährliche Stromverbrauch in der Gemeinde Hohenkammer beträgt 10 600 Megawattstunden. Würden beide Windkraftanlagen installiert, würde das eine CO2-Einsparung von fast 19 000 Tonnen pro Jahr bedeuten.

Bei der Infoveranstaltung am Montag nun wollen die BEG und die Kommunalpolitiker die Werbetrommel für das Projekt rühren, wird Werner Hillebrand-Hansen (ebenfalls BEG-Vorstand) auch erläutern, wie die Bürgerbeteiligung läuft, so dass die Wertschöpfung in der Region und bei den Gemeindebürgern bleibt.

Leute vor Ort sollen von Windkraft profitieren

Genau das ist auch das Ziel von Allershausens Bürgermeister Martin Vaas. Wenn man Windräder baue, „dann sollen auch die Leute vor Ort davon profitieren“. Und das werden sie laut Vaas, sollte der jetzt eingeschlagene Weg erfolgreich weiter beschritten werden. Denn man sei gerade in der Planung, im Schwarzholz ein Vorranggebiet für Windkraft auszuweisen. Eine erste Eigentümerversammlung habe bereits stattgefunden, mit einigen der rund 20 Eigentümer habe man sogar schon Pachtverträge abgeschlossen, berichtet Vaas. Wichtig: Die Reaktionen auf die Pläne seien „gut und positiv“ gewesen, was sicherlich auch der gegenwärtigen Situation gestiegener Energiekosten und dem wachsenden Bewusstsein, dass sich in Sachen Energiewende jetzt endlich mehr tun müsse, geschuldet sei.

Ziel sei es, so Vaas, noch in diesem Jahr die Vorplanungen abzuschließen. Darauf folge dann die zwölf Monate andauernde spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP). Wenn alles nach Plan laufe, könne es also 2025 mit dem Bau losgehen, so der Blick in die Zukunft.

Weitere Windräder sind geplant

Wie viele und welche Windkraftanlagen erbaut werden, könne man jetzt noch nicht sagen, betont Vaas. Und auch Henze gibt sich noch zurückhaltend: „Da sind wir noch nicht so weit wie in Hohenkammer.“

In einem Waldstück bei Jesenwang (Landkreis Fürstenfeldbruck) aber schon: Dort will die BEG nach Aufweichung der 10H-Regelung sogar vier Windräder errichten – ebenfalls vom Typ Enercon E-160. BEG-Vorstand Werner Hillebrand-Hansen betonte in einer Meldung: „Sicher wird morgen in dem Wald noch nichts gebaut, die Verfahren beginnen ja erst. „Aber es tut sich was.“ Frühestens im Sommer 2024 sei mit Bauanträgen zu rechnen, ergänzt dazu der Jesenwanger Erwin Bürgermeister Fraunhofer.

Und auch zwischen Attenkirchen, Wolfersdorf und Au - also im Norden des Landkreises, ist ein BEG-Windrad geplant.