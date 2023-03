Merkur CUP-Auftaktveranstaltung in Allershausen: Eine besondere Rolle spielte Karim Adeyemi

Im Sportheim des TSV Allershausen ging die Auftaktveranstaltung für den Merkur CUP 2023 im Landkreis Freising über die Bühne. © Spanrad

Die Weichen sind gestellt: Bei der Auftaktveranstaltung des Merkur CUP 2023 für Freisings Landkreis-Teams gab es viele Infos - und eine schöne Geschichte.

Allershausen - Der Fußball schreibt einfach die schönsten Geschichten. Es war vor genau zehn Jahren, als ein junger Bursche von sich reden machte und im großen Finale des Merkur CUP 2013 den großen FC Bayern beim 4:0-Final-Sieg der SpVgg Unterhaching fast im Alleingang zerlegte – nachdem ihn der Rekordmeister kurz zuvor noch vom Hof gejagt hatte. Sein Name: Karim Adeyemi. Und dieser 21-Jährige, heute Nationalspieler, wird bei der 29. Auflage des Merkur CUP noch eine Rolle spielen. Doch dazu später mehr.

Uwe Vaders hatte den Premieren-Pokal von 1995 mitgebracht

Die Jugendleiter aus dem Kreis Freising waren am Dienstagabend im Sportheim des TSV Allershausen versammelt. Uwe Vaders, Gesamt-Leiter des weltweit größten Turniers für E-Junioren, hatte zusammen mit dem Technischen Leiter Torsten Horn und mit Freisings Jugendspielgruppenleiterin Nicoletta Horn zur diesjährigen Auftaktveranstaltung ans Amperknie geladen. Und Vaders sprühte trotz seiner 70 Lenze regelrecht vor Begeisterung für sein „Baby“, den Cup, den er 1995 aus der Taufe gehoben hatte. „Schön, dass wir wieder den Merkur CUP ausspielen können“, sagte er. Und Vaders freute sich auch, ein Unikat in Allershausen dabei zu haben: den originalen Premieren-Pokal von 1995, aus dem später unter anderem die Vorrunden-Gruppen ausgelost wurden.

Fair produziert: Uwe Vaders mit dem neuen Merkur-CUP-Ball. © Spanrad

Nur eines schmeckte Vaders am Dienstag gar nicht –nämlich der TSV 1860 München. Nachdem sich der FC Bayern, weil es beim Rekordmeister schlicht keine U 11 mehr gibt, schon vor einigen Jahren vom Merkur CUP verabschiedet hatte, werden nun auch die Löwen nicht mehr mitspielen. Aber aus einem anderen Grund: So wollten die 1860-Youngster eine Wildcard für die Vorrunde, dann sogar fürs Kreisfinale, um nicht mehr gegen die kleinen Vereine spielen zu müssen. „Ich habe dem TSV 1860 deutlich gesagt, dass das überhaupt nicht in Frage kommt“, zeigte sich Vaders verärgert. „Wir stehen ja unter anderem für Fairplay.“

Kritik an den Münchner Löwen: Zusagen nicht eingehalten und „Extrawurscht“ gefordert

Und auch von 1860 als Turnierpartner habe man sich getrennt, wie Vaders weiter aufzeigte, weil unter anderem Zusagen, etwa für Freikarten für die Kreisfinal-Gewinner, nicht eingehalten wurden. „Hochmut kommt vor dem Fall“, gab Vaders den Löwen mit auf den Weg.

„Umso mehr freut es mich“, so der Gesamt-Leiter, „dass aus Freising so viele Teams mitspielen.“ Und damit diese gut vorbereitet sind, gab Walter Huppmann, Gesamt-Jugendleiter beim BFV, den Vertretern die wichtigsten Regelneuerungen mit auf den Weg: So dürfen heuer nur Kicker aus den Jahrgängen 2012 und jünger mitspielen. Auf dem Feld stehen sieben Spieler, vier haben auf der Ersatzbank Platz. Zudem dürfen die Teams zwei weitere Akteure mitbringen. Und: „Wer beim CUP aufläuft, respektiert automatisch alle Merkur-CUP-Regeln“, erklärte Huppmann.

Nachhaltigkeit spielt jetzt eine große Rolle beim größten E-Jugend-Turnier der Welt

Vieles ist gleichgeblieben, neu ist beim größten E-Jugend-Turnier der Welt das Thema „Nachhaltigkeit“. Und das stellte Uwe Vaders am Dienstag ebenfalls leidenschaftlich vor: Zu den bisherigen Säulen des Turniers, nämlich die Gesundheit der Kinder zu fördern und den Respekt und das Fairplay zu wahren, haben es sich die Macher nun auch auf die Fahnen geschrieben, „die Kugel, auf der wir leben“, wie es Vaders formulierte, zu schützen. Dabei sollen vor allem Präventions- und Aufklärungsarbeit geleistet werden. Das geschieht auf verschiedene Arten: So stammen die Trikots, die das fairste Team im Gesamt-Finale gewinnt, erstmals aus fairer und nachhaltiger Produktion. Zudem können die Vereine sich um Fördergelder bemühen, die für nachhaltiges Handeln ausbezahlt werden – etwa, wenn es einen Nachhaltigkeits-Manager im Club gibt oder Stromsparmaßnahmen eingeführt sind. Dazu bekamen die Vertreter am Dienstag einen Fragenkatalog, den Vaders mit einer Hochschule wissenschaftlich erstellt hat. Pro umgesetzter Maßnahme gibt es einen gewissen Betrag, maximal 350 Euro. Insgesamt hat CUP-Sponsor Energie Südbayern 10 000 Euro zur Verfügung gestellt.

Alle Vereine, die eines der CUP-Turniere ausrichten und an der Umfrage teilnehmen, bekommen ein Exemplar des neuen, grünen Merkur-CUP-Balls. Auch dieser ist fair produziert und soll ab 2024 sogar als Spielball verwendet werden. „Ich zähl’ auf die Vereine, rütteln sie sich und ihre Nachbarn wach“, warb Vaders für sein Herzensthema.

Ansonsten wurden am Dienstag von Jugendspielgruppenleiterin Nicoletta Horn und Torsten Horn, dem Technischen Leiter des CUP, noch die Gruppen der ersten Vorrunde im Kreis Freising ausgelost (Bericht folgt). Die Turniere in den acht Gruppen werden am 22. und 23. April ausgetragen. Zudem bekam jeder Verein das bewährte Merkur-CUP-Packerl mit einem T-Shirts für jeden Spieler und zwei Betreuer, mit einem Mannschaftsgutschein für ein Heimspiel der SpVgg Unterhaching und mit dem CUP-Regelwerk.

Losten im Premieren-Pokal von 1995 die Vorrunden-Gruppen aus: Jugendspielgruppenleiterin Nicoletta Horn und Torsten Horn, Technischer Leiter des CUP. © Spanrad

Das besondere Schmankerl: Besagter Karim Adeyemi, der CUP-Sieger von 2013, hat so gute Erinnerungen an das Turnier, dass er für dieses Jahr 10 000 Euro zur Verfügung stellt. Damit soll für die Fairplay-Preis-Sieger des großen Finales eine Reise zu einem Heimspiel von Borussia Dortmund realisiert werden – inklusive Treffen mit dem Bundesligastar. Der Fußball, er scheibt eben die schönsten Geschichten.