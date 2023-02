Autobahn A9 bei Allershausen: Wohnmobil landet auf Auto - Feuerwehr befreit Frau und betreut Hund

Unter dem Wohnmobil eingeklemmt war nach dem Unfall der VW Golf. Eine Frau musste durch die Windschutzscheibe aus dem Reisemobil gerettet werden. © FFW Allershausen

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn A9 Richtung München nahe der Anschlussstelle Allershausen beschäftigte die Feuerwehr am Mittwoch.

Allershausen - Am frühen Abend alarmierte die Leitstelle Erding die Feuerwehr Allershausen sowie ein Großaufgebot des Rettungsdiensts mit der Meldung „Verkehrsunfall mit mehreren Pkw, mehrere Personen eingeklemmt“. Aufgrund des Einsatzstichwortes wurde zusätzlich die Feuerwehr Kranzberg angefordert, die jedoch nach einer ersten Lageerkundung an der Einsatzstelle durch die Feuerwehr Allershausen wieder abrücken konnte.

Einsatz auf der Autobahn: Die Freiwillige Feuerwehr Allershausen war mit einem Großaufgebot an Rettungsdiensten zur Unfallstelle gerufen worden. © FW

Die Situation vor Ort stellte sich dann für die Rettungskräfte so dar: Es war zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Wohnmobil und einem Pkw gekommen. Beide Fahrzeuge, so schildert es die Freiwillige Feuerwehr Allershausen, befanden sich – auf der Seite liegend – im Grünstreifen neben der Autobahn. Der VW Golf war zwischen dem Wohnmobil und der äußeren Leitplanke eingeklemmt. Bis auf eine Frau hatten sich alle Beteiligten selbstständig befreien können.

So begann die Allershausener Wehr nach Eintreffen der ersten Einsatzfahrzeuge sofort mit den Vorbereitungen für die technische Rettung mit hydraulischem Spreizer, um die eingeschlossene und verletzte Frau aus dem Wohnmobil zu befreien. Sie konnte über die Windschutzscheibe des Fahrzeugs gerettet werden, was einen aufwendigeren Einsatz weiterer Rettungsgeräte vermied, so die Feuerwehr.

Bis zum Transport ins Krankenhaus versorgten Rettungsdienst und Feuerwehrsanitäter die Verletzten. Neben den am Unfall beteiligten Personen betreute die Feuerwehr Allershausen noch einen Hund aus einem der betroffenen Fahrzeuge. Außerdem wurde während der Rettungsmaßnahmen die Einsatzstelle abgesichert und ausgeleuchtet. Die Ehrenamtlichen nahmen ausgetretene Betriebsmittel auf und reinigten die Fahrbahn. Nach rund eineinhalb Stunden konnten die 24 Allershausener Einsatzkräfte mit ihren sechs Fahrzeugen die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und wieder ins Gerätehaus einrücken.

