Bei Allershausen: Sattelzug quer auf der A 9 – Fahrer im Vollrausch

Mit 2,3 Promille fuhr ein Brummi-Lenker auf die A 9 - und schlief am Lenkrad ein. Der Lkw stand quer!

Allershausen– Ein Sattelzug steht quer auf der A 9 Richtung München! Das meldeten gleich mehrere Anrufer am frühen Samstagabend der Polizei. Der Fahrer würde mit dem Kopf über dem Lenkrad liegen. Eine Ohnmacht? Ein Herzanfall? Sofort wurde der Rettungsdienst alarmiert. Bis der und die Polizei in der Nähe des Parkplatzes Paunzhauser Feld eintrafen, hatte ein Verkehrsteilnehmer bereits den Sattelzug in eine Pannenbucht gefahren. Die Untersuchung durch den Rettungsdienst ergab beim Fahrer keine Erkrankung, sondern einen Rausch: Der 32-jährige Sattelzuglenker, ein Weißrusse, der für eine polnische Spedition fuhr, hatte 2,3 Promille Alkohol intus.

Der Mann wurde zur Ausnüchterung von der Polizei in Gewahrsam genommen. Über die weiteren strafrechtlichen Konsequenzen für den weißrussischen Fahrer wird nun die Staatsanwaltschaft entscheiden. Der Mann hatte zuvor auf dem Parkplatz mit einem Landsmann schwer gezecht – und war dann spontan auf die A 9 gefahren.

