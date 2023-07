„Supergutes“ und friedliches Volksfest in Allershausen trotz Regen-Wetter

Bilanz der Veranstalter

Von Andreas Beschorner schließen

Die Allershausener Volksfest-Organisatoren ziehen Bilanz. Sie sind zufrieden - trotz unbeständigem Wetter. Auch das Jubiläum der Diana-Schützen war ein Fest.

Allershausen – Von einem „superguten Volksfest“ spricht Werner Batoja. Der Vorsitzende der Volksfestgesellschaft Allershausen GbR zieht am Tag nach dem bunten Treiben auf dem Allershausener Volksfestplatz eine positive Bilanz. Nicht einmal der Biersee, mit dem Bürgermeister Martin Vaas beim Anzapfen am Donnerstagabend das Gaudium eröffnet hatte (wir haben berichtet), konnte den Erfolg des Volksfestes trüben. Im Gegenteil.

„Wahnsinnig viele Gäste“ habe man an den vier Tagen gezählt, berichtet Batoja im Rückblick auf das Volksfest, das zudem „sehr friedlich“ verlaufen sei. Dazu hätten sicherlich auch die heuer erstmals täglich abgehaltenen Sicherheitsbesprechungen mit allen relevanten Organisationen beigetragen. Dadurch habe man sehr gut und vor allem auch zeitnah auf mögliche Sicherheitslücken reagieren können.

Regen beim Allershauser Volksfest hatte Vor-und Nachteile

In der Natur der Sache habe es gelegen, dass Freitag und Samstag die am besten besuchten Tage waren. Fahrgeschäfte und Fieranten freilich hätten schon unter dem unbeständigen Wetter zu leiden gehabt, weiß Batoja – etwas, was der GbR und dem Hofbrauhaus Freising zugute gekommen sei, weil sich dann viele Volksfestbesucher ins Festzelt gerettet hätten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Keinen Einfluss auf die Besucherzahlen und die Stimmung hatte es laut Organisatoren, dass die Showband Dolce Vita krankheitsbedingt nicht auftreten und damit auch ihren letzten Auftritt in Allershausen nicht wahrnehmen konnte. Wie berichtet, löst sich die Showband auf. Zu den Klängen von Manyana aus München hätten die Festzeltbesucher aber am Samstag genauso gefeiert und gute Laune gehabt. Und Zruck zu dir, die am Freitag die Bühne erklommen hatten, seien eh schon so etwas wie die legitimen Nachfolger von Dolce Vita, so Batoja.

Schützenverein Diana Allershausen feiert 100-Jähriges

Gelungen sei auch die Einbettung der Feier zum 100-jährigen Bestehen des Schützenvereins Diana Allershausen, die den Sonntag prägte. Nach dem ökumenischen Gottesdienst stellte Landrat Helmut Petz vor rund 400 Gästen fest, dass sich die Zahl der Mitglieder seit der Gründung verzehnfacht habe. Bürgermeister Martin Vaas betonte mit Stolz, dass seine Familie seit Generationen Mitglied in dem Verein sei, der durch Veranstaltungen und Aktivitäten Menschen aller Altersgruppen zusammengebracht habe. Gauschützenmeister Valentin Harrieder hob die gute Zusammenarbeit mit dem Sportschützengau Freising hervor und überreichte als Geschenk eine Schützenscheibe.

+ Schützenscheibe zum Jubiläum: Gauschützenmeister Valentin Harrieder (r.) und Vorsitzender Werner Batoja vom Schützenverein Diana Allershausen. © Rainer Lehmann

Und weil sich rund 200 Helfer wieder mächtig ins Zeug gelegt hatten, präsentierte sich nach dem Abbau am Montag der Volksfestplatz heute so, als wäre nichts gewesen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.