Braucht jeder einen Wagen? Allershausen will die Autos teilen

Von: Andreas Beschorner

Carsharing soll in Allershausen etabliert werden. Ob überhaupt Bedarf besteht, das wird gerade in einer Bürgerumfrage eruiert. © Symbolbild: Martin Schutt/dpa

Mit Verkehr und Verkehrsbelastung hat man in Allershausen viel Erfahrung. Meist schlechte. Jetzt soll es ein Carsharing-Angebot geben.

Allershausen – So will die Gemeinde nun ihren Teil zur Verkehrsentlastung beitragen. Die Bürger sind gefragt. Denn: Die Energiewende ist derzeit im Landkreis Freising ein großes Thema. Und dazu gehört auch das weite Feld der Mobilität. Die Gemeinde Allershausen will auf diesen Zug aufspringen und plant die Einführung von Carsharing. Mittels einer Umfrage will man nun den Bedarf analysieren.

Der Arbeitskreis Verkehr und Gewerbe mit Torsten Klenke und Manuel Mück hat sich des Themas angenommen und sich dazu entschieden, in einem ersten Schritt eine Abfrage und eine Analyse durchzuführen, um abzuklopfen, ob so ein Angebot überhaupt angenommen würde und erfolgreich sein könnte. Die Abfrage, hinter der Bürgermeister Martin Vaas und der gesamte Gemeinderat stehen, ist über ein Formular auf der Homepage der Gemeinde Allershausen durchzuführen und entweder dann per E-Mail an mail@manuel-mueck.de zu schicken oder ausgedruckt und ausgefüllt im Rathaus abzugeben. Die Umfrage läuft noch bis zum 5. März.

Gefragt wird auch nach dem Mobilitätsverhalten

14 Fragen sind es, die die Bürger dann zu beantworten hätten und mit denen die Bedürfnisse der künftigen Nutzer abgeklopft werden sollen, damit am Ende „die beste Lösung für unsere Gemeinde umgesetzt werden“ könne, wie es in dem Einleitungstext zu der Umfrage heißt. So wird nicht nur gefragt, zu welcher Altersgruppe man gehört, in welchem Ortsteil und in welcher häuslichen und familiären Situation man wohnt.

Gefragt wird auch nach dem Mobilitätsverhalten, sprich: Besitzt man einen eigenen Pkw, wie viele Kilometer fährt man pro Jahr, wie viele Fahrzeuge gibt es im Haushalt (Fahrräder und E-Bikes inklusive), wie häufig nutzt man den eigenen Pkw (und wofür), und wie häufig nutzt man andere Verkehrsmittel wie Bus, Bahn, Taxi, Fahrrad oder Fahrgemeinschaften. Und dann die Fragen speziell zu Carsharing: Hat man sich mit dem Thema bereits auseinandergesetzt? Findet man Car-sharing generell eine gute Sache? Kommt Carsharing in Frage und würde man es regelmäßig nutzen?

Und: Welche Fahrzeuge im Sharing könnte man sich vorstellen – Auto, Mofa, E-Bikes oder auch E-Lastenfahrrad? Letzte Frage: „Wollen Sie uns noch etwas mitteilen?“ Bis zum 5. März können und sollen die Bürgerinnen und Bürger Allershausens an der Umfrage teilnehmen, um so dem Car-sharing-Projekt einen möglichst erfolgreichen Start zu garantieren.

