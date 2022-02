Das vorläufige Aus der Ampertalgarde Allershausen – Trainerin dringend gesucht

Von: Andrea Beschorner



Der tapfere Kern der Ampertalgarde hielt bis Ende des vergangenen Jahres ohne Trainerin durch. Vor Kurzem hat die Tanzgruppe sich vorübergehend aufgelöst. © Privat

Die Ampertalgarde, Ausrichter des Kindergardetreffens Allershausen, hat sich aufgelöst. Um neu starten zu können, braucht es eine Trainerin - und das Ende der Pandemie.

Allershausen – In den Jahren vor Corona hat die Ampertalgarde in der Faschingszeit immer ein Riesenspektakel in Allershausen auf die Beine gestellt: Garden aus nah und fern sind zum Kindergardetreffen angereist. Ursula Delgado ist seit 2001 Leiterin der Tanzabteilung des TSV Allershausen. Eine von insgesamt sieben Tanzgruppen dort ist die Garde. Oder besser gesagt: war die Garde. Denn seit letztem Jahr liegt diese Gruppe auf Eis. Von den acht aktiven Tänzerinnen sind nur noch zwei übrig. Und es gibt aktuell keine Trainerin, beide sind erkrankt. Jugendliche bei einer Garde zu halten, wenn Auftritte nicht möglich sind, sei unbeschreiblich schwer, sagt Delgado im FT-Interview. Doch sie gibt nicht auf, sucht weiter nach einer Trainerin und hofft dann auf einen Neustart.

Frau Delgado, wann hatte die Ampertalgarde ihren letzten Auftritt?

Das war bei unserem letzten Gardetreffen das stattgefunden hat – im Januar 2020. Nach der Faschingssaison war dann Schluss mit Auftritten.

Und wie sieht es mit dem Training aus?

Das ist unabhängig von Corona gerade schwierig bei uns: Unsere beiden Trainerinnen sind erkrankt. Das heißt, Ende vergangenen Jahres war das letzte Training. Ich habe die Trainingsstunden mit den Mädels eine Zeit lang alleine weiterführt, aber das ist nichts, was man dauerhaft so machen kann.

Sie sind also auf der Suche nach neuen Trainerinnen?

Ja, wir hatten schon Aufrufe gestartet, aber das gestaltet sich – auch wegen Corona – sehr schwierig. Da hat sich leider niemand gemeldet.

Was heißt das konkret in Zahlen?

Die Garde ist ja nur ein Teil der Tanzabteilung des TSV Allershausen. Bei Ballett und den anderen Tanzgruppen – mit der Garde sind das insgesamt sieben – läuft alles sehr gut, da haben wir einen Zulauf zu verzeichnen. Aber die Garde ist doch sehr speziell. Wer hier mitmacht, arbeitet auf die Auftritt hin. Von den acht festen Tänzerinnen waren Ende des vergangenen Jahres nur noch zwei übrig. Sechs sind aufgrund der aktuellen Umstände ausgetreten.

Wie haben Sie die Mädchen doch noch so lange motivieren können?

Bei uns haben Sieben- bis 16-Jährige getanzt. Bei den Kleinen war das noch einfacher, denen reicht das Training. Aber die Älteren wollen auftreten. Wir konnten ja zum Glück die Saison 2019/2020 vor dem ersten Lockdown noch abschließen. Dann ging es monatelang mit dem Training weiter. Wir haben gehofft, dass zur Saison 2020/21 wieder alles normal laufen kann. Aber dann kam alles anders. Wir haben dann einfach weitertrainiert – aber waren zum Ende 2021 nur noch zu fünft. Da waren die Kostüme für die neue Saison sogar schon fertig. Damit die verbleibenden fünf die wenigstens einmal tragen können, haben wir im November ein Abschlusstraining organisiert, damit die Mädchen das Programm in ihren Kostümen zumindest einmal tanzen konnten. Wir haben es dazwischen, während der Lockdowns, immer wieder mit Onlinetraining versucht. Aber das war natürlich sehr mühsam.

Was ist Ihre Hoffnung?

Dass wir Trainerinnen finden und dann sofort ordentlich Werbung machen und wieder durchstarten können. Ich bin sehr zuversichtlich, dass sich dann schnell wieder Kinder und Jugendliche melden würden, und wir die Gardegruppe wiederbeleben könnten. Die beiden Jüngsten sind auf jeden Fall wieder dabei. Und wenn Auftritte wieder möglich sind, finden sich sicher auch ältere.

Sie sind ja keine Narrhalla, sondern waren immer schon eine relativ kleine Garde-Tanzgruppe. Und dennoch haben Sie dieses große Gardetreffen in Allershausen organisiert. Ein Kraftakt?

Das war schon immer eine große Herausforderung. Aber ich hatte immer ein großartiges Team um mich herum. Das hat alles bestens funktioniert. Beim Auf- und Abbau haben alle immer zusammengeholfen. Und ich muss an der Stelle auch der Gemeinde Allershausen ein großes Lob aussprechen, die uns Trainingsräume und die Ampertalhalle für das Gardetreffen immer zur Verfügung gestellt haben.

Was hat Ihnen in den vergangenen zwei Jahren am meisten weh getan?

Zu sehen, wie die Kinder darunter leiden, nicht auftreten zu dürfen. Und wie dann langsam alles gebröckelt hat. Aktuell gibt es ja keine Garde, und das schmerzt schon sehr. Vor allem in der Zeit, in der man jetzt eigentlich im Fasching unterwegs wäre.

Trainerin gesucht

Die Ampertalgarde sucht dringend eine Trainerin. Interessierte melden sich per Mail unter: ballett-tsv-allershausen@hotmail.de oder telefonisch direkt bei Ursula Delgado unter (0 87 52) 13 36.

