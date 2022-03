Eggenberger-Feld Süd: Allershausens neuer Kita-Bau wird teurer

Teilen

Siebeneinhalb Millionen Euro wird der Bau des Kinderhauses am Eggenberger-Feld Süd kosten – so lauten jedenfalls aktuelle Prognosen. (Symbolbild) © Grubitzsch/dpa

Fester Bestandteil des neuen Allershausener Wohngebiets Eggenberger-Feld Süd wird eine Betreuungseinrichtung mit fünf Kindergarten- und einer Krippengruppe.

Allershausen – Das Neubaugebiet am Eggenberger-Feld Süd ist das größte Bauprojekt, das die Gemeinde Allershausen in den nächsten Jahren fertigstellen wird. Neben den 36 Wohneinheiten soll es dort auch einen Kindergarten inklusive Tiefgarage geben. In der jüngsten Gemeinderatssitzung galt es dabei für die Gemeinderäte, einige Abweichungen vom Bebauungsplan abzusegnen. „Der Bebauungsplan ist eben auf die Wohneinheiten ausgelegt“, sagte Bürgermeister Martin Vaas. „Deshalb finde ich die Abweichungen alle komplett nachvollziehbar.“ Beispielsweise werde die höchstzulässige Grundfläche um 137 Prozent überschritten.

Die Kriegslage könnte die Preise weiter steigen lassen

Auch eine aktuelle Übersicht der geschätzten Kosten gab es für das Gremium: Die Erschließung des Grundstücks wird die Gemeinde voraussichtlich 14.000 Euro kosten, die Baukonstruktion beläuft sich auf 4.565.000 Euro und die Gebäudetechnik verursacht Ausgaben in Höhe von 1.185.000 Euro. Die Außenanlagen sollen knapp 699.000 Euro kosten, die Ausstattung des Kindergartens wird mit 44.000 Euro angesetzt, die Nebenkosten belaufen sich auf schätzungsweise 1.160.000 Euro. Somit ergibt sich eine Gesamtsumme von 7.667.000 Euro, die der Kindergarten nach aktuellen Berechnungen kosten wird. Bereits jetzt überschreiten die Kosten die ersten Schätzungen um knappe fünf Prozent, aufgrund der aktuellen Kriegslage in Europa sei es derzeit nahezu unmöglich, eine weitere Kostensteigerung einzuschätzen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Fertiggestellt wird der Kindergarten voraussichtlich im zweiten Quartal 2024, die Tiefgarage soll drei zusätzliche Monate in Anspruch nehmen und somit im dritten Quartal des selben Jahres fertig sein. Insgesamt steht das Gremium dem Vorhaben noch immer sehr wohlwollend gegenüber. Gemeinderat Stefan Zandt (PFW) stellte die Frage in den Raum, „ab welcher Kostensteigerung man über eine Bremse nachdenken würde“. Diese Frage konnte Bürgermeister Martin Vaas jedoch nicht pauschal beantworten: „Das kommt drauf an, zu welchem Zeitpunkt sich das rausstellen würde“, antwortete das Gemeindeoberhaupt. „Wenn das Gebäude schon fast fertig ist, dann stellen wir es natürlich auch fertig.“ Trotz der Kostensteigerung und den Abweichungen vom Bebauungsplan steht das Gremium nach wie vor geschlossen hinter dem Vorhaben.

Pascale Fuchs

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.