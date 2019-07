Ein Leben für Julia: Mutter aus Allershausen pflegt seit 26 Jahren ihre Tochter

Was Petra Hegedusch und ihr Mann Peter seit 26 Jahre leisten, ist getragen von der Liebe zu ihrer Tochter. Tag und Nacht pflegen sie ihre Julia. Jetzt gab es Anerkennung dafür: die Verdienstmedaille.

Allershausen– Seit 26 Jahren leistet Petra Hegedusch etwas, das für sie selbstverständlich ist. Etwas, das sie gerne macht. Seit 26 Jahren pflegt die 53-jährige Allershausenerin zusammen mit ihrem Mann Peter (65) ihre gemeinsame Tochter Julia. Julia ist seit ihrer Geburt schwerstbehindert, sie braucht Tag und Nacht Pflege. „Wir geben die Julia nicht her“, sagt Petra Hegedusch. Für ihren Einsatz, der auch für Landrat Josef Hauner „alles andere als selbstverständlich ist“, hat die 53-Jährige nun die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Petra Hegeduschs Kommentar, als sie die Auszeichnung am Montag im Landratsamt erhalten hat, zeigte ihre Bescheidenheit: „I mog des gar ned so.“

Julia ist eine tapfere junge Frau

Drei Kinder haben Petra und Peter Hegedusch. Ihr jüngstes, Tochter Julia, ist schwerstbehindert. Selbstständig sitzen, gehen oder essen – bei allem ist Julia auf Hilfe angewiesen, muss gefüttert werden. „Lachen kann sie“, erzählt ihre Mutter bei der kleinen Feierstunde im Landratsamt. Und Julia ist tapfer: Sie weint nicht, wenn sie Schmerzen hat, sondern knirscht dann nur mit den Zähnen.

Dabei hat Julia schon viele Schmerzen aushalten müssen. Allein 25 Operationen hat sie in ihrem noch so jungen Leben über sich ergehen lassen müssen. Doch für Petra Hegedusch und ihren Mann stand von Anfang an fest: Julia wird daheim in Allershausen gepflegt. Entlastet werden die Eltern nur, wenn Julia in der Tageseinrichtung der Lebenshilfe Freising betreut wird.

„Keiner weiß, wie lange Julia noch lebt“

Am Anfang, so erinnert sich Petra Hegedusch, sei es schwer gewesen, die Nachricht zu verkraften. Es habe lange gedauert, bis sie sich mit ihrem Schicksal abgefunden habe. Sie sei in eine Depression geraten, sogar einen „Wunderheiler“ habe die Familie in ihrer Verzweiflung aufgesucht. „Wir wissen nicht, wie lange Julia noch lebt. Das kann schnell gehen“, sieht Petra Hegedusch der Realität ins Auge. Dass ihre andere Tochter Arzthelferin ist und gleich nebenan wohnt, dass der Sohn im selben Haus lebt, erleichtere zwar manches. Trotzdem sei die Belastung groß, bekennt die 53-Jährige. Erst recht zu Zeiten, in denen sie ihre eigene Mutter bis zu deren Tod pflegte, und dann auch noch die Schwiegermutter, für die man dann aber doch eine Hilfskraft angestellt habe.

Die Mutter hat mit Rheuma zu kämpfen

Denn auch an Petra Hegedusch selbst sind die Belastungen nicht spurlos vorübergegangen. Rheuma habe sie beispielsweise, „das Cortison reibt mich auf“, erzählt die dreifache Mutter. Seitdem Julia für einige Stunden am Tag in der Lebenshilfe gut versorgt ist, gönnt sich die Allershausenerin auch wieder etwas für sich: Zwei Mal in der Woche fährt sie ins Freisinger fresch. Dort tut sie etwas für sich, für ihren Körper und ihre Seele. Ansonsten habe sie sich selbst stets hintangestellt. Aber sie ist eine starke Frau, eine Kämpferin: „Wir lassen uns nicht unterkriegen“, sagt Petra Hegedusch.

Anerkennung für unermüdliches Engagement

Jetzt ist sie für ihren Einsatz ausgezeichnet worden. „Wer sonst hat diese Auszeichnung verdient, wenn nicht Sie?“, sagte Landrat Hauner, der die Medaille überreichte. Allershausens Bürgermeister Rupert Popp, der die Familie seit Langem gut kennt, weiß: „Wenn das jemand verdient hat, dann Petra.“ Das hat auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier so gesehen, der die Urkunde unterzeichnet hat.

