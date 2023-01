Offene Altenhilfe Allershausen lädt zum Singen ein: Einfach, weil’s Spaß und gute Laune macht

Aufwärmen zu Schlagermusik, ehe es losgeht mit dem gemeinsamen Singen. Foto: Pascale Fuchs © Pascale Fuchs

Singen ist gesund. Vor diesem Hintergrund lädt die offene Altenhilfe Allershausen regelmäßig in die Senioren-Residenz St. Josef ein, um gemeinsam Lieder anzustimmen.

Allershausen – Die offene Altenhilfe Allershausen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Senioren im Gemeindegebiet eine Stütze im Alltag zu sein und darüberhinaus gemeinsame Unternehmungen zu starten. Seit dem vergangenen Sommer gibt es nun ein neues Herzensprojekt: In regelmäßigen Abständen trifft man sich zum gemeinsam Singen.

Freudig warten die Senioren in der Residenz St. Josef, bis es endlich losgeht, denn der Nachmittag ist für die Teilnehmer ebenso wie für die Organisatoren etwas Besonderes: Man trifft sich zum gemeinsamen Singen. Und singen macht per se ja schon mal gute Laune. „Bei uns muss auch niemand die Töne treffen oder musikalisch sein“, betont Gerda Spindler von der offenen Altenhilfe. „Bei uns geht es nur darum, gemeinsam Spaß an der Musik zu haben.“

Treffpunkt ist der große Aufenthaltsraum der Seniorenresidenz. Um sich aufzuwärmen und gleichzeitig fit zu halten, beginnt jeder der musikalischen Nachmittage mit Gymnastik zu Schlagern aus vergangenen Jahren. „Wir bringen jedes Mal eine Mappe mit den Texten mit“, so Spindler, „dann heißt es nur, drauf lossingen.“ Das Angebot, das die offene Seniorenhilfe seit dem Sommer in ihr Programm integriert hat, wird von den Allershausener Senioren gerne angenommen. „Ich habe heute all meine anderen Einladungen abgesagt, um zum Singen zu kommen“, sagt eine Stammsängerin der gut gelaunten Runde.

Besonders jetzt in der kühleren Jahreszeit rechnet die Seniorenhilfe mit regelmäßigen Gästen: „Dieser Sommer war teilweise einfach zu heiß für gemeinsame Aktivitäten, aber nun starten wir mit insgesamt fünf festen Terminen bis Ende März“, so Spindler. „Wir gehen allerdings davon aus, dass uns das miteinander Singen längerfristig erhalten bleibt.“ Über eine Stunde genossen die Senioren es, bei Schlagern aus ihrer Jugend in Erinnerungen zu schwelgen und unbeschwert zu singen.

Gut zu wissen

Die nächsten Termine sind jeweils donnerstags, 9. und 23. Februar sowie 9. und 23. März, immer um 14.30 Uhr in der Seniorenresidenz.

