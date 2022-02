„Elmo“ bietet im Landkreis Freising Elternhilfe ohne Hürden

Von: Andrea Beschorner

Teilen

Elmo in Allershausen mit Bürgermeister Martin Vaas, Spatzennest-Leiterin Marion Ellenbrock, Mutter Orkide Steinbauer mit ihrem Sohn und Elternbegleitung Veronika Unterreithmeier. © Lehmann

Elternbegleiterin Veronika Unterreithmeier unterstützt bei Erziehungsfragen. Seit Dezember besucht sie in ihrem roten Beratungsmobil sechs Gemeinden im Landkreis Freising.

Allershausen/Nandlstadt/Mauern – Dass Eltern ein niederschwelliges Beratungsangebot bei allen Erziehungsfragen brauchen, das stand für das Zentrum der Familie im Kreisbildungswerk Freising schon immer fest. In Zeiten der Pandemie wurde schnell klar: Homeschooling, Quarantäne und Isolation verstärken viele Sorgen und Probleme noch. Doch was können Eltern tun, wenn die Nerven blank liegen, wenn sie einfach mal jemanden brauchen, um sich „die Seele freizuratschen“ oder ganz konkrete Hilfe suchen? Die Antwort findet sich seit Dezember des vergangenen Jahres in einem roten Kleinbus, auf dem in großen Buchstaben zu lesen ist: Mobile Elternbegleitung. Das Angebot hat sich mittlerweile in sechs Landkreisgemeinden etabliert. Veronika Unterreithmeier erzählt im FT-Gespräch, wer zu ihr kommt, wieso ihr Angebot so gut angenommen wird und warum es oft schon hilft, zu wissen, mit einer Sorge nicht allein zu sein.

Frau Unterreithmeier, wer ist Elmo?

Elmo ist das Infomobil des Kreisbildungswerks, konkret des Zentrums der Familie, mit dem wir die Mobile Elternbegleitung im Landkreis Freising realisieren. Es ist eine Art fahrbares Büro. Hintergrund ist, dass die Elternbegleitung ganz niederschwellig arbeiten möchte, sprich Hürden abbauen will, sodass Mütter und Väter einfach und unkompliziert mit uns in Kontakt treten können. Ziel ist es, den Familien Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, Kontakte zu vermitteln und Hilfestellung zu leisten, um den Kindern einen für sie optimalen Bildungsweg zu eröffnen.

Stichwort Mobile Elternbegleitung: Ist die Hemmschwelle für Eltern, bei Ihnen Rat zu suchen, niedriger als wenn Sie Ihr Angebot in einem Büro etwa im Rathaus anbieten würden?

Das trifft nicht für alle zu, aber für viele. Mit dem aufsuchenden Angebot schaffen wir maximale Flexibilität, um den Eltern entgegenzukommen. Es gibt beispielsweise Menschen, die haben in der Vergangenheit schon schlechte Erfahrungen mit Behörden gemacht. Und sie sehen das Rathaus ebenfalls als eine Behörde an, weswegen sie die Beratungsangebote anderer Träger, die dort etwa von Caritas und Diakonie angeboten werden, scheuen. Wobei sich die Themenschwerpunkte kaum unterscheiden, wir eine große Schnittmenge mit diesen Angeboten haben und uns auch austauschen. Wir haben alle unsere Daseinsberechtigung und stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Im Gegenteil. Zu Elmo kann man ohne Termin einfach kommen. Und auch da gibt es Eltern, für die ist es völlig in Ordnung und stellt für sie keine Herausforderung dar, einen Termin auszumachen. Aber durch das Vorgängerprojekt von Elmo habe ich auch noch viel mit Eltern mit Migrationshintergrund zu tun. Hier sind bürokratische Hürden, egal wie klein sie sind, schwer zu meistern. Und weil sie mit mir schon zusammengearbeitet haben, kommen diese Eltern vorzugsweise zu mir.

Was war das für ein Vorgängerprojekt?

Das war das bundesgeförderte Projekt „Starke Netzwerke – Elterbegleitung für geflüchtete Familien“. Der Kontakt zu diesen Eltern besteht immer noch. Und wegen des Fluchthintergrunds bringen diese Familien oft andere Themen mit, ist die Sprachhürde oft das Größte, was es zu überwinden gilt. Etwa bei Formularen und Anträgen.

Wer kommt sonst zu Ihnen?

Es sind Eltern, die sich überlastet fühlen, aber noch keine so gravierenden Probleme auftreten, dass sie sich an eine Fachstelle wenden möchten. Es sind Eltern, die sich in der Kindererziehung unsicher fühlen und von einer Fachfrau wissen möchten, ob in irgendeine Richtung Handlungsbedarf besteht. Manche Eltern kommen zu mir, weil sie einsam sind. Das sind etwa die, die während der Pandemie neu in den Landkreis gezogen sind und jetzt keinen Anschluss finden. Und es sind Eltern, die einfach vorbeikommen, um sich die Seele freizuratschen, die spüren, da ist eine Person mit einer wertschätzenden Haltung, mit viel Fachwissen und einem großen Netzwerk, da kann ich einfach mal ansprechen, was mich belastet. Manchmal reicht das schon, um den eigenen Blick auf die Situation wieder zu klären. Oder wir suchen gemeinsam nach einer Lösung.

Seit wann ist Elmo nun schon im Landkreis Freising unterwegs?

Man muss sagen, dass das Projekt wegen Corona leider mit gezogener Handbremse angelaufen ist. Unterwegs sind wir seit Dezember 2021 – seither war ich 20 Mal in sechs verschiedenen Gemeinden mit dem Beratungsmobil vor Ort.

Und in welchen Gemeinden?

Aktuell bin ich zu festen Zeiten in Allershausen, Nandlstadt, Mauern, Gammelsdorf, Wang und Hörgertshausen.

Nach welchen Aspekten wählen sie aus, wo sie Station machen?

Das ist ganz verschieden: Eine Gemeinde hat sich direkt an uns gewandt und Bedarf angemeldet, in einer anderen Gemeinde hat ein Kommunalpolitiker von uns gehört, woraufhin der Bürgermeister Kontakt mit uns aufgenommen hat. Und wieder woanders wusste ich über das Zentrum der Familie über den Bedarf und bin auf die Kommune zugegangen.

Haben Sie noch Kapazitäten frei, weitere Kommunen aufzusuchen?

Für feste Termine einmal in der Woche nicht. Aber für eine einmalige Veranstaltung findet sich immer ein Termin. Aktuell bleiben wir ein Jahr in einer Gemeinde, dann folgt ein Reflexionsgespräch. Das passiert in der Regel mit dem zuständigen Referenten für Soziales im Rathaus. Ich stehe mit meinem Mobil in der Nähe von Kindergärten. Da sieht man recht schnell und gut, ob das Angebot angenommen wird und ob Bedarf besteht. Und sollte das nicht mehr der Fall sein, kann man auch vor Ablauf der Jahresfrist aufhören und in eine andere Gemeinde wechseln.

Was bewegt die Eltern im Landkreis am meisten?

Als erstes ein Thema, bei dem ich leider nicht weiterhelfen kann: Das ist die Wohnungsnot. Eltern, die dringend eine größere Wohnung suchen. Aber da bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin. Was mich – neben der Beratung in Sachen Bildung – direkt betrifft, das ist das Thema Kindergartenplatzmangel seitens der Eltern. Und der Fachkräftemangel seitens der Einrichtungen. Hier werde ich ins Boot geholt, wenn es darum geht, Anträge auszufüllen von Erziehungsberechtigten, die sich dazu nicht in der Lage sehen – etwa aufgrund einer Sprachbarriere oder aufgrund von Analphabetismus. Oft geht es auch um familiäre Themen wie Geschwisterrivalität. Und natürlich hatten wir immer wieder das Thema Überforderung in Zeiten von Quarantäne, Homeoffice und Homeschooling.

Sind Eltern mit akuten Problemen bei Ihnen richtig oder gibt es dafür andere Fachstellen?

Jein. Wenn es wirklich etwas Akutes ist, wo etwa auch das Jugendamt involviert werden muss, würde ich an die richtige Fachstelle verweisen und davor Aufklärungsarbeit leisten. Sprich: Ich erkläre den Eltern, was die Aufgabe des Jugendamts ist, da das Wort oftmals angstbehaftet ist und viele nicht wissen, welch wichtige Arbeit diese Behörde leistet. Ich vermittle den Kontakt oder, wenn ich sehe, die Hürden sind zu groß, begleite ich die Menschen auch dorthin.

Wie alt sind die Kinder, um die es in Ihrer Arbeit geht?

Grundsätzlich bin ich für Eltern von Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter da und hierbei für alle familienrelevanten Themen. Da ich aber aus der Jugendarbeit komme, kenn ich mich auch auf dem Gebiet aus.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Und sollen die Eltern alleine kommen oder dürfen die Kinder dabei sein?

Sie können auf jeden Fall das Kind mitbringen. Ich habe Spielsachen dabei, sie können sich während des Gesprächs also gut beschäftigten. Wenn es sich jedoch um ein sehr bedrückendes Thema handelt oder darum, einen Wust an Anträgen auszufüllen, was viel Zeit in Anspruch nimmt, wäre es von Vorteil, wenn der Nachwuchs in der Zeit anderweitig betreut werden könnte. In krassen Ausnahmefällen mache ich auch Hausbesuche, wenn sich gar niemand für das Kind findet. Dann ist die gewohnte Umgebung für das Kind das Beste, um die Eltern ungestört beraten zu können.

War Corona oft Thema bei den Ratsuchenden?

In den Gesprächen habe ich schon hin und wieder gemerkt, dass die Nerven blank liegen, weil Schule oder Kindergarten schon wieder geschlossen hatten und alle zuhause, zum Teil auf engstem Raum, ihren Pflichten nachgehen mussten. Die Eltern wollen dann wissen, wie die Situation entzerrt werden könnte – und sind froh, dass sie nicht alleine davon überfordert sind, sondern es anderen Eltern genauso geht.

Geht es in Ihrer Arbeit immer und ausschließlich um Sorgen und Probleme?

Nein. Ich bin zu festen Zeiten eine Ansprechperson in allen Belangen. Oft bin ich einfach die erste Anlaufstelle – zum Teil natürlich auch für sorgenbehaftete Themen. Aber eben auch für offene Fragen wie etwa: „Mein Kind ist hochbegabt, wie kann ich es fördern?“

Ist Gewalt auch ein Thema?

Nein, das ist tabu, sowas gibt keiner vor mir zu. Ich höre aber Dinge wie „da hab ich überreagiert“ oder „ich bin laut geworden“. Aber aus den Schilderungen kann man hören, dass das meist im Rahmen liegt. Wenn es den Verdacht einer Kindeswohlgefährdung gibt, muss ich das natürlich melden. Das Wohl des Kindes steht immer an erster Stelle.

Sie sind Elternbegleiterin und Sozialpädagogin: Wie sieht Ihre tägliche Arbeit außerhalb von Elmo aus?

Das Zentrum der Familie hat darüber hinaus noch das Elternhaus, unseren Treffpunkt für Familien an der Kammergasse 9 in Freising. Das ist zwar im Moment etwas eingeschränkt aufgrund der Coronaauflagen. Wenn weiter gelockert wird, hoffe ich sehr, dass wir unsere offenen Treffs dort wieder beleben können. Vor Corona haben wir hier Feste gefeiert, Workshops angeboten, es war ein sehr lebendiger Treffpunkt. Aktuell bin ich mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Kammergasse 9 in meinem Büro, da können Mütter, Väter und Erziehungsberechtigte spontan oder nach vorheriger Terminvereinbarung kommen. Mittwochnachmittags gibt es die interkulturelle Eltern-Kind-Gruppe und Freitagnachmittag bieten wir Deutsch für Eltern an – mit Kinderbetreuung. Die Netzwerkarbeit und Netzwerkpflege zählt zudem zu meinen Aufgaben. Ich werde in meiner täglichen Arbeit mit so vielen unterschiedlichen Themen konfrontiert, dementsprechend wichtig ist es, gut vernetzt zu sein. Zudem stehe ich mit anderen Elternbegleiterinnen im regen Austausch, damit wir gegenseitig von unseren Erfahrungen profitieren können.

Elmo vor Ort

VG Mauern: Jeden Dienstag von 9.30 bis 11.30 Uhr jeweils im Wechsel in Gammelsdorf, Hörgertshausen, Mauern und Wang.

Allershausen, Volksfestplatz, jeweils von 10 bis 12 Uhr in den geraden Kalenderwochen und von 14 bis 16 Uhr in den ungeraden.

Nandlstadt, Am Alten Kloster (Mittagsbetreuung): immer freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr.

Kontakt:

Veronika Unterreithmeier ist unter Tel. (01 60) 8 99 26 43 oder per Mail an veronika.unterreithmeier@kbw-freising.de zu erreichen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.