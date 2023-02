Empfang der Vereine in Allershausen: Ehrenamt ist niemals selbstverständlich

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Die Goldmedaille der Gemeinde hatte sich eine ganze Reihe von Vereinsmitgliedern für 20-jährige Mitgliedschaft verdient. © Lehmann

Einen Abend hat die Gemeinde Allershausen ihren Ehrenamtlichen gewidmet. Es war ein Abend voller Wertschätzung.

Allershausen – „Bleiben Sie dem Ehrenamt treu!“ lautete die große Bitte, die Allershausens Bürgermeister Martin Vaas am Sonntagabend zum Empfang der Vereine und Ehrenamtlichen samt Sportlerehrung mitgebracht hatte. Nach zwei Jahren „Zwangspause“ wurden – dieses Mal im Pfarrsaal der evangelischen Gemeinde – zahleiche Ehrenamtliche sowie zwei Einzelsportler und eine Mannschaft gewürdigt. „Freiwillige werden nicht bezahlt. Nicht, weil sie wertlos sind, sondern weil sie von unschätzbarem Wert sind.“ Mit diesem Zitat unbekannter Herkunft eröffnete Vaas seine Laudatio auf all diejenigen, die Zeit und Mühen aufgewendet hatten, „um zu helfen, wo Hilfe nötig war“.

Man dürfe all diese ehramtlichen Arbeiten nie als selbstverständlich hinnehmen, sagte Vaas. Und: „Dass es im öffentlichen Leben viele Bereiche gibt, die ohne ehrenamtliches Arbeiten gar nicht mehr existieren würden, ist, so denke ich und so belegen es auch aktuelle Studien, unbestritten.“ Und weil das so ziemlich jeden Bereich betreffe, in dem Menschen miteinander zu tun haben, sei es „für die Gesellschaft unheimlich wichtig, dass Menschen wie Sie nicht wegschauen, sondern lieber tatkräftig mit anpacken“. Die Bereitschaft, das zu tun, sei immer bewundernswert. „Ich kann vor Ihnen allen nur den Hut ziehen und möchte Ihnen von ganzem Herzen und im Namen aller Menschen dieser Gemeinde herzlich für alles danken, was Sie gesellschaftlich leisten, indem Sie ein Ehrenamt bekleiden“, würdigte der Rathauschef. Leider, so die Beobachtung des Bürgermeisters, neige die Gesellschaft immer mehr dazu, „dass jeder Einzelne nur noch das eigene Wohl im Auge hat“.

Eine Sonderehrung gab es von Bürgermeister Martin Vaas für Josef Schuhbauer, der die kommunale Verdienstmedaille erhielt, und Xaver Schöttl für 50 Jahre bei der KAB. © Lehmann

Das stimme freilich nicht immer - vor allem nicht für die vielen ehrenamtlichen Helfer, die sich um jene Menschen kümmern, die aus Kriegsgebieten bei uns Schutz suchen. Weil sich die Zahl der Ehrenamtlichen seit Beginn der Corona-Pandemie bis heute um zirka 1,5 Millionen verringert habe, bat Vaas dringend, „dass Sie alle Ihrem Ehrenamt treu bleiben – und dass Sie im Idealfall mit Ihrem Handeln weitere Menschen motivieren, sich ebenfalls zu engagieren“. Denn: „Wir brauchen wieder mehr solche Menschen wie Sie!“ Die Sportler hätten laut Vaas wieder das Ihre dazu getan, dass der Name der Gemeinde positiv in der Öffentlichkeit genannt wurde.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Ihr habt dafür viel Zeit geopfert, viele Stunden trainiert und vielleicht auch hohe Kosten gehabt.“ Sein Dank galt in diesen Zusammenhang auch allen ehrenamtlichen Vereinsvorständen, Trainern und Jugendleitern – aber auch den Eltern und Betreuern. Denn: „Ohne Sie alle gäbe es diese Erfolge nicht.“ Und ohne den Posaunenchor Oberallershausen hätte es keine musikalische Begleitung des Abends gegeben.

Die Geehrten

20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit: Birgit Klug, Magdalena Lugmeier, Angelika Nießl, Andrea Nupnau, Annemarie Schröder (alle Bücherei), Christian Huber, Wolfgang Weiß, Veronika Widl (alle Johanniter), Josef Schmid (Krieger- und Soldatenverein Allershausen), Alexander Nieder, Franz Widmann (beide Schützenverein Hubertus Tünzhausen), Ursula Delgado, Manuela Reichelt, Annemarie Dietz, Wain Lundqvist (alle TSV Allershausen), Markus Popp und Markus Popp (beide TTC Allershausen), Rudolf Schuster (Verein für Gartenbau und Landespflege), Katalin Rundio, Christine Kreß (beide Vhs Allershausen) und Josef Schmid (Ziergeflügelverein).

15 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit: Margit Danner, Monika Gärtner, Inge Pichler, Ursula Popp, Angelika Wilhelm (alle Bücherei), Anton Geil (Schützenverein Diana), Andrea Nieder, Maximilian Schmid (beide Schützenverein Hubertus Tünzhausen), Daniel Baller, Sarah Delgado Rodriguez, Andrea Ettl, Georg Fink, Philipp Jordan, Petra Müller, Tanja Reichelt, Johann Spada, Irene Tauber-Glück (alle TSV Allershausen), Josefa Heigl und Max Raith (beide Verein für Gartenbau und Landespflege).

10 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit: Gerda Bauer, Gudrun Bosch, Melanie Huber, Michael Meinhardt, Ursula Neumüller, Bernhard und Stefanie Völker (alle Bücherei), Gerhard Schlegel (SPD), Christian Hebting, Ottilie Sgoff, Ronny Philipp, Michael Sönnichsen, Udo Winklhofer, Alois Wanninger (alle TSV Allershausen), Hans Kislinger und Margaretha Wurmseher (beide Verein für Gartenbau und Landespflege). Sportlerehrungen: Jochen Sokar (Gaumeister 2022 Luftgewehr Auflage, Teilnehmer Bayerische und Deutsche Meisterschaft), Georg Hopfenmüller (Gaumeister 2022 Luftgewehr Auflage, Teilnehmer Bayerische Meisterschaft), beide Schützenverein Diana, Baseball-Mannschaft des TSV Allershausen (Bayerischer Vizemeister).

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.