Kinderkrippen-Leiterin aus Allershausen spricht Klartext: „Wenn das so weitergeht, können wir bald zusperren“

Von: Andreas Beschorner

Die Kinderbetreuung aufrecht zu erhalten ist nur noch schwer möglich, beklagt eine Einrichtungsleiterin aus Allershausen. © Sebastian Kahnert/dpa

Die Leiterin der Allershausener Kinderkrippe „Fridoline“ richtet sich mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit: „Wann hat dieser Wahnsinn endlich ein Ende?“

Allershausen – Es ist seit zwei Jahren ein täglicher Kampf. Allmählich gehen die Kräfte aus. Deshalb stellt Johanna Weiner die Frage: „Wann hat dieser Wahnsinn endlich ein Ende?“ Es ist nach zwei Jahren Corona-Pandemie ein Hilferuf, den die Leiterin der Kinderkrippe „Fridoline“ in Allershausen aussendet. „Was uns in wöchentlich neuen Newslettern aufgebürdet wird, grenzt an Wahnsinn. Immer neue Kontrollen und Testverordnungen, jetzt die Berechtigungsscheine, die von Hand unterschrieben werden müssen, weil sie sonst von den Apotheken nicht angenommen werden.“

So beginnt der schriftliche Hilferuf, mit dem Weiner, so betont sie, niemanden anklagen, sondern lediglich über die Situation in Kinderbetreuungseinrichtungen aufklären will. Denn: „Seit Beginn der Corona-Pandemie kämpfe ich tagtäglich, dass unsere Einrichtung offen bleiben kann und alle Kinder betreut werden können“, beschreibt sie das, was sie im Gespräch mit dem FT dann so formuliert: „Wir hangeln uns von Tag zu Tag.“

Kinderkrippe: Es ist ein tägliches Bangen, ob ausreichend Kolleginnen zur Arbeit kommen

Gemeint ist damit das tägliche Bangen, ob ausreichend Kolleginnen zur Arbeit kommen können beziehungsweise dürfen. Es sei „vergeudete Zeit“, eine Woche im Voraus zu planen, denn schließlich „hagelt es jeden Tag Hiobsbotschaften“. Entweder seien die Erzieherinnen selbst oder ihre Kinder positiv auf Corona getestet, was zu einem Ausfall von bis zu 14 Tagen führe, oder die Kinder befänden sich in Quarantäne.

Personalmangel: Wenn es so weitergeht, muss Betrieb eingestellt werden

„Wir sind mit vier Gruppen in Notbetreuung. Wenn das so weitergeht, können wir bald zusperren, weil wir kein Personal mehr haben“, schildert Weiner die zunehmend prekäre Lage. Man organisiere mit den Eltern schon wieder Notgruppen und frage ab, wer wann sein Kind anderweitig betreuen lassen kann. An solchen Tagen sitze sie dann bis abends um 20 Uhr am Computer, um alle Eltern zu informieren, den Elternbeirat einzuschalten, eine Abfrage über die Kita App zu starten und diese auszuwerten.

Scheinbar sollen wir keine pädagogische Arbeit mehr leisten, sondern nur noch den Sonderling Corona verwalten.

„Und natürlich gilt es, unglückliche Eltern zu trösten und wütende aufzuklären, dass ich nichts dafür kann.“ In den Augen Weiners stellt sich die Situation so dar: „Scheinbar sollen wir keine pädagogische Arbeit mehr leisten, sondern nur noch den Sonderling Corona verwalten.“

Das Personal der Kitas, in den Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern mache das mit. „Wir fügen uns jeden Tag, denn was sollen wir schon tun? Eigentlich würde ich gerne protestieren, hierfür habe ich aber keine Zeit und keine Kraft mehr.“ Eines steht für Weiner fest: „Wir haben in den Einrichtungen große Probleme: Wie bekommen wir genügend Personal, wie können wir unseren Beruf wertvoll, attraktiv und als anerkannt darstellen? So jedenfalls nicht!“

Während Geschäfte, Friseure und Gastrobetriebe eine Aufwandsentschädigung für die ganzen Kontrollen bekämen, werde bei den Erzieherinnen und Pflegerinnen vorausgesetzt, „dass wir das schon irgendwie schaffen“.

