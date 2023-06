Aus für den Expressbus: Keine schnelle Verbindung von Mainburg nach Garching

Wegen fehlender Förderzusagen

Trotz überzeugendem Konzept ist der Traum vom Expressbus geplatzt - die Linie X610 kann aktuell nicht eingeführt werden. Das trifft vor allem die München-Pendler aus dem Ampertal und der Hallertau.

Allershausen – Von Allershausen nach Garching in 20 Minuten: Für München-Pendler der Ampertalgemeinde hatte sich das sehr verlockend angehört. Der Expressbus X610 von Mainburg über Au, Schweitenkirchen und Allershausen nach Garching hätte das möglich gemacht. Die Vorfreude war groß. Doch jetzt kam das Aus für diese Expressbuslinie, wie jüngst im Gemeinderat Allershausen bekannt gegeben wurde.

Auf FT-Nachfrage schildert das Landratsamt die gegenwärtige Situation so: Landkreisverwaltung und MVV hätten ein auf Verwaltungsebene zwischen allen Beteiligten (Landkreise Freising, Pfaffenhofen und Kelheim sowie Stadt Mainburg und Gemeinde Schweitenkirchen) abgestimmtes Konzept erarbeitet, um die landkreisübergreifende Linie einzuführen. Ende 2022 hätte die Linie in Betrieb gehen sollen, zwischen 4.30 und 23.30 Uhr war ein Stundentakt vorgesehen (in Hauptverkehrszeiten gar ein 40-Minuten-Takt). Und: Rund eine Million Euro hätte die Linie X610 pro Jahr gekostet. Geplant war, für das Projekt beim Freistaat Bayern einen Antrag auf Förderung über die Förderrichtlinie „Mobilität im ländlichen Raum“ zu stellen. Das Problem: Dieses Förderprogramm laufe spätestens zum 31. Dezember 2024 aus, eine Weiterführung sei nicht gesichert, so Landratsamt-Pressesprecher Robert Stangl.

Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen haben nun die Gemeinde Schweitenkirchen und die Stadt Mainburg wegen der fehlenden Förderzusage über die gesamte Laufzeit die Kostenübernahme inzwischen abgelehnt. Und damit ist der Expressbus in dieser Form wohl gestorben. Denn die Folge: „Trotz der eigentlich positiven Grundstimmung, des überzeugenden Konzepts der Expressbuslinie, der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten und der grundsätzlich positiven Beschlüsse der Landkreise Kelheim und Pfaffenhofen kann die Linie X610 zum jetzigen Zeitpunkt in der geplanten Weise nicht eingeführt werden“, teilt Stangl mit. Verwaltung und MVV seien aber bereits in ersten Gesprächen, wie es weitergehen könnte. Hierbei würden aktuell einige Szenarien durchgespielt und geprüft. Ein neuer Linienweg sei ebenso eine Idee wie eine komplette Neuaufstellung des Fahrplanes, um so gegebenenfalls die Voraussetzungen für einen anderen Fördertopf als „landesbedeutsame Linie“ zu erfüllen.

Freisings Landrat Helmut Petz auf jeden Fall steht voll hinter dem Projekt: „Ich finde diese Buslinie sehr wichtig und werde über Gespräche mit meinen Landratskollegen weiterhin intensiv nach einer Lösung suchen.“

