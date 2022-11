Exzellent Award für Speaker aus Allershausen: 41-Jähriger überzeugt mit emotionaler Rede

Von: Andreas Beschorner

Möchte in der Welt mehr bewegen: Bastian Rohrhuber aus Aiterbach, der jetzt als Speaker eine beachtliche Auszeichnung erhielt. © Privat

Er hat den Exzellent Award bekommen und nebenbei noch einen Weltrekord aufgestellt: Bastian Rohrhuber (41) hat bei einem international und hochkarätig besetzten Rednerwettstreit abgeräumt.

Allershausen - Er hat die Jury mit einer emorionalen Rede überzeugt. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der 12. Internationale Speaker-Slam in Mastershausen (Rheinland-Pfalz) statt. 147 Finalisten aus 18 Nationen nahmen mit fünf Sprachen und auf zwei Bühnen teil – und das bedeutete einen neuen Weltrekord. Mit dabei: Bastian Rohrhuber aus Aiterbach. Und Rohrhuber war nicht nur mit dabei, e er konnte mit seiner vierminütigen Rede voll überzeugen und bekam dafür den Exzellent Award zuerkannt. Bastian Rohrhuber hat hierbei einen hervorragenden Erfolg erzielt. Innerhalb von nur vier Minuten konnte er überzeugen und bekam den Exzellent Award zuerkannt.

Seine persönliche Geschichte „25 Jahre Computerspielsucht – aus eigener Kraft zurück ins Leben“ berührte das Publikum und gab Einblick in ein Leben zwischen virtueller Welt und Realität. Er habe mit der Aussage „Seid ihr wirklich so langweilig, dass eure Kinder lieber in Bits und Bytes abtauchen, als mit euch Zeit zu verbringen?“ ganz bewusst provozieren wollen, erzählt Rohrhuber, der sich damit vor allem an Eltern und Unternehmer habe richten wollen.

Als Geschäftsführer der Gartenschmiede GmbH stelle er sich selbst die Frage, ob wir es uns leisten können, dass eine ganze Generation junger Menschen sich mehr und mehr in der Virtualität verliere.

Jeder, der vor Menschen spricht, ist ein Speaker

Speaker, so erzählt der Aiterbacher dem FT, werde man in erster Linie „ganz einfach durch das Tun“. Sobald man vor einer Gruppe von Personen rede, sei man Speaker. Somit sei er das auch schon in der Rolle als Geschäftsführer vor Kunden, in Mitarbeitergesprächen und bei der Weihnachtsfeier. Dabei liege der Fokus freilich mehr auf dem Tagesgeschäft. Aber sobald er anfange, sein Wissen und seine Erfahrungen in Vorträgen an andere Menschen weiterzugeben, rücke das Speaking selbstverständlich in den Vordergrund.

Entstanden sei das aus einer privaten Motivation heraus, er wolle dies nun neben seiner bisherigen beruflichen Laufbahn aufbauen. Für einen kompletten Berufswechsel vom Unternehmer zum Speaker sei es für ihn noch zu früh. Vorstellen könne er sich das aber durchaus. Denn: „Ich möchte in dieser Welt in der zweiten Hälfte meines Lebens noch etwas mehr bewegen, Menschen helfen und sie weiterbringen.“

Sein Hauptaugenmerk liegt auf dem Thema Mediensucht

Interessant sind für ihn derzeit Radio- und Podcast-Aufzeichnungen sowie Schulen und Betriebe, im Januar werde er auf einem Business-Kongress bei Offenburg zum Thema Mediensucht sprechen. Denn auf diesem Thema liege derzeit sein Hauptaugenmerk. Gerade bei jungen Menschen sehe er die Gefahr, dass Medien und virtuelle Realität solch einen extremen Sog haben. „Oft werden negative Gefühle und Enttäuschungen nicht verarbeitet oder gelöst, sondern nur virtuell betäubt. Auch ich habe das 25 Jahre lang so betrieben“, gibt Rohrhuber zu. Jetzt ist das Leben, das Rohrhuber führt, ein ganz anderes: Zusammen mit seiner Partnerin lebt er gemeinsam mit den beiden Kindern aus erster Ehe – eine Tochter mit 17 und ein Sohn mit elf Jahren – sowie den beiden gemeinsamen Töchtern (zweieinhalb Jahre und vier Monate) in Aiterbach auf einem alten Bauernhof. „Am liebsten bin ich in der Natur, am Lagerfeuer mit den Kids, beim Singen oder auf einem Seminar zur persönlichen Weiterentwicklung und zum Netzwerken.“

Was der Weltrekord und der Preis für ihn bedeuten? „Ich bin stolz darauf, vielleicht ein wenig Aufmerksamkeit zu erregen. Aber es geht dabei nicht um mich, sondern um die Sache! Das Ziel besteht darin, ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen.“

